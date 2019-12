Gianmarco, despechado en 'Sábado Deluxe': acusa a Adara de engaño y revela un gran secreto de Hugo Martín

Se les rompió el amor de tanto usarlo. Adara Molinero y Gianmarco Onestini están en crisis. La modelo ha decidido marcharse a Mallorca con su marido y su hijo, dejando a su amante italiano con el corazón hecho trizas y cómodamente sentado en el sillón de 'Sábado Deluxe' para contarlo todo.

María Patiño y los colaboradores del programa han sido los encargados de desgajar las tramas de esta sospechosa historia romántica que parece haberse acabado tras la fulminante victoria de Adara en 'GH VIP 7'.

La entrevista previa a Gianmarco Onestini

María Patiño ha comenzado la entrevista previa a Gianmarco en 'Sábado Deluxe' transmitiéndole las últimas declaraciones de Adara Molinero que ella misma ha adelantado en 'Socialité': "Hace hincapié en que va a vivir en Mallorca, no que solo va a pasar la Navidad".

El joven de Bolonia se ha mostrado sorprendido ante las palabras de la presentadora, que le ha preguntado cómo se siente después de que Adara haya afirmado que se arrepiente de haberse besado con él. "Es negar todo lo que hemos vivido dentro de la casa", ha respondido Gianmarco.

Durante la conversación, el concursante de 'GH VIP' ha desvelado que Hugo Martín, pareja de Adara, ha aprovechado la situación para negociar su participación en 'Supervivientes': "El objetivo de Hugo de ir a 'Supervivientes' ya lo ha conseguido porque ha firmado el precontrato".

Gianmarco Onestini duda de Adara

La entrevista principal ha comenzado con Gianmarco afirmando que quizás Adara haya jugado con él por su esquiva actitud al finalizar el reality: "Sospecho que Adara me ha engañado". El italiano ha contado cómo fue la modelo con él cuando la llamó por última vez: "Cuando ha llamado he escuchado a una Adara muy fría que estaba lejos de mí".

Sospecho que Adara me ha engañado. Gianmarco en 'Sábado Deluxe'

Gianmarco ha dibujado una Adara llena de contradicciones, tal y como lo ha estado su relación durante el concurso. Antonio David Flores ha alimentado la duda desvelando el titular de la revista Lecturas en cuya portada aparecerá la modelo la semana que viene: "Voy a vivir con Hugo, Gianmarco tendrá que esperar".

El italiano ha acusado a Adara de interesada por sus movimientos. Ha contado que cuando la audiencia dijo, con un 56%, que no entendía su relación, ella se besó con Hugo. Sin embargo, cuando el italiano volvió a la casa por los votos del público con un amplio porcentaje, ella le besó. "Ella siempre piensa en lo que la audiencia dice", ha aseverado Gianmarco.

Adara y Gianmarco, pura telenovela

Por si todo no estuviera suficientemente enrevesado, Gianmarco ha explicado que Adara le dijo que quería ir a verle al hotel, pero él le dijo que no. También ha expuesto que él le llamó por teléfono y cree que lo hizo motivada por "los comentarios negativos en las redes".

En esa conversación telefónica, Gianmarco le dijo que no entendía sus actitudes e intentó indagar en el porqué de su incomprensible actitud. Ella le respondió de forma muy simple: "No te quiero contestar". A pesar de todo, el joven de Bolonia ha expuesto que no ha cambiado sus sentimientos hacia ella: "Todavía sigo enamorado de Adara".

Todavía sigo enamorado de Adara. Gianmarco en 'Sábado Deluxe'

Gianmarco ha disparado también contra la madre de Adara, Helena Molinero, llegando a asegurar que ella le dijo que no debía besarse con su hija y animándole a rechazarla en varias ocasiones. Para culminar, el italiano le ha mandado un mensaje a la modelo en directo: "Tenemos que hablar".

Adara Molinero, ¿maestra del engaño?

Los hechos mostrados y las contradicciones de Adara Molinero han generado una corriente de opinión muy negativa hacia la ganadora de 'GH VIP 7'. La joven, que otrora representaba la esencia del reality por su sinceridad, se ha convertido a ojos de la audiencia en un ser interesado que ha utilizado a Gianmarco como trampolín para propulsarse hacia el maletín. Así lo ha mostrado una encuesta que 'Sábado Deluxe' ha lanzado en Twitter.

¡Gianmarco tiene muchas dudas! ¿Pensáis que Adara lo ha utilizado para ganar el maletín? #chaogianmarco🔁 No, Adara no necesitaba a Gianmarco para ganar.❤️ Sí, Adara ha utilizado a Gianmarco. — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) December 21, 2019

De confirmarse la información del italiano, que ha filtrado que Hugo Martín habría firmado para participar en 'Supervivientes', Adara y su pareja continuarían copando minutos en Telecinco. Una oportunidad única para embolsarse grandes cantidades de dinero a costa de mercadear con su relación sentimental en la que hay un bebé de por medio.

Y tú, ¿crees que Adara ha engañado a Gianmarco para ganar 'GH VIP'?