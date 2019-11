La cruel actitud de Gianmarco con Adara al ser expulsado de 'GH VIP 7'

Adara ha sido la absoluta protagonista de la gala 10 de 'GH VIP 7'. Su romance con Gianmarco, al que han dado rienda suelta bajo el edredón, ha eclipsado el resto de tramas de la casa para convertir esta entrega en un monográfico sobre sus emociones.

A pesar de la belleza de los sentimientos mostrados, no hay rosa sin espinas. Adara también ha hablado de las desavenencias de su relación con el padre de su hijo, revelando tormentosas vivencias. Sin embargo, el corazón de Molinero ha quedado hecho trizas. No solo por la expulsión de Gianmarco, sino por la sucia actitud que el italiano ha tenido con ella en la sala de expulsión.

Adara afirma que está enamorada de Gianmarco

"Hugo da por rota su relación con Adara después de los últimos acontecimientos", así ha comenzado Jorge Javier Vázquez una de las noches más trepidantes de 'GH VIP 7'. Este cebo, que ya había sido anunciado en 'Sálvame', era un preludio de la vorágine sentimental que se avecinaba.

Adara ha confesado por fin sus sentimientos hacia Gianmarco. Ha sucedido en un rincón del confesionario. La modelo, Gianmarco y Joao pensaban que las cámaras no captaban su conversación, como cuando Molinero habló de los problemas de su matrimonio.

Joao ha preguntado a su amiga: "¿Estás enamorada?". Adara ha intentado hacerle callar, pero el vidente ha seguido insistiendo: "Si yo se la respuesta, ¿por qué no se dice?". La modelo ha puesto punto final al tema lanzando un rotundo "Sí". seguidamente, ha abrazado a Gianmarco, que sonreía mientras comprobaba como la joven ha caído presa de su embrujo de seductor italiano.

¡¡IMÁGENES INÉDITAS!! Adara confiesa que está enamorada de Gianmarco 😱 ¿Cómo os habéis quedado? 🔁 ¡MUY FUERTE!❤️ Era de esperar#GHVIPGala10pic.twitter.com/nDNqyTUzhv — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2019

El desnudo emocional de Adara Molinero

Para hacer partícipe al público de su desnudo emocional, Adara ha acudido otra vez al confesionario para hablar al súper y declararse ante la audiencia: "Yo a Gianmarco le quiero mucho, mucho, muchísimo". Tras esto, ha explicado que lo que tienen es "algo muy especial" y le ha dedicado una preciosa frase: "Me llena simplemente con estar a mi lado y mirarme".

Por otro lado, Adara y Joao han vuelto a hablar de la relación de la modelo con Hugo Martín, el padre de su hijo. La conversación se ha convertido en una auténtica lluvia de reproches que Molinero ha empezado con una sentencia clave: "Te juro que yo he luchado por mi relación".

¿Cómo os habéis quedado con estas imágenes?🔁 MUY FUERTE, PACO❤️ Meh#GHVIPGala10pic.twitter.com/ije4f5b1NC — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2019

A continuación, ha contado algunos episodios de su romance con Hugo: "Una vez llamé a mi padre desesperada y le pegunté: 'No quiere acostarse conmigo, ¿es normal?'". También ha explicado que ella se metió a 'GH VIP 7' muy confundida: "Yo no sabía qué me pasaba cuando entré".

Siguiendo con su experiencia en pareja, Adara ha disparado una frase que resumen toda su historia con Hugo y los motivos de su acercamiento con Gianmarco: "Tengo un hijo maravilloso, pero siento que me confundí". En ese instante, ha narrado como su marido llegaba a insultarla en las discusiones que vivían y ha remachado con una inspiradora conclusión: "Tengo ganas de empezar una vida nueva, me siento liberada".

Tengo ganas de empezar una vida nueva, me siento liberada Adara Molinero en 'GH VIP 7'

Alba Carrillo gana el duelo a Gianmarco Onestini

Si en Gritos ya os adelantábamos que Alba Carrillo había resurgido de sus cenizas, su resurrección ha acabado de consolidarse en esta décima gala de 'GH VIP 7'. La modelo ha echado fuera de Guadalix a Gianmarco.

Todo el mundo esperaba que la noche adquiriera un tono trágico y melancólico, pero el italiano ha permanecido frío como un témpano. Jorge Javier le ha preguntado qué siente por Adara y Gianmarco ha respondido: "Para mí es súper importante, por ella tengo un cariño inmenso, pero nada más que pueda ir por otra parte".

Estas palabras han dejado al presentador y a los espectadores completamente anonadados. Lo que parecía ser la historia de amor de la edición se ha convertido en un burdo juego de manipulación en el que Adara era un mero títere bajo el influjo de Gianmarco.

Gianmarco niega su relación con Adara: "Es mi mejor amiga"

El italiano, después de calificar a Adara como su mejor amiga, ha visionado los vídeos en los que su compañera confesaba estar enamorada de él. Haciendo gala de una planitud emocional extrema, Gianmarco ha contestado: "¿Qué tengo que decir?". Jorge Javier, desesperado ante las respuestas de Onestini, ha seguido repreguntando: "¿Qué crees que siente Adara por ti?". "Amistad", ha respondido.

En un último intento, Jorge ha vuelto a lanzar otra cuestión: "¿Tú estás enamorado de Adara?". El italiano ha dicho: "Antes de todo, ella tiene que hablar con Hugo". Tras esto, ambos se han encontrado en la sala de expulsión y Gianmarco ha dejado a su compañera completamente descolocada.

Él le ha dicho que ya hablarán fuera mientras ella repetía que no entendía nada. Gianmarco ha culminado diciendo a Adara que tendrá que hablar con otras personas antes que con él. Después, se ha marchado y ha dejado a su "amiga" temblando y completamente descompuesta. De vuelta en plató, Jorge Javier Vázquez ha resumido el pensamiento general en una frase: "No se puede hacer peor que lo ha hecho Gianmarco"

Giarmaco juega al despiste en plató

En su llegada a plato, Gianmarco se ha dado cuenta de su tremendo error. La madre de Adara le ha preguntado sin tapujos si él está enamorado de su hija y él, en un evidente farol, ha dicho que sí. A partir de este instante, el plató se ha convertido en un circo de tres pistas. Gianmarco ha comenzado a llorar, su hermano se ha levantado a consolarle y se ha encarado con Jorge Javier.

¡Gianmarco ha reconocido que está enamorado de Adara! 😱❤️ ¿Qué os ha parecido? #GHVIPGala10pic.twitter.com/tpgT5kVL4d — Gran Hermano (@ghoficial) November 8, 2019

El presentador se ha dado cuenta de la ópera bufa orquestada por el dueto italiano y, cargado de razón, ha intentado poner orden. Jorge ha amenazado al hermano de Gianmarco con expulsarle de plató si no se sentaba y Gianmarco ha salido en su defensa, aseverando que se marcharía si su amado fratello se iba. Al final, ambos han cedido para no proseguir su concatenación de torpezas.

Y tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Remontará Adara tras este duro golpe por parte de Gianmarco?