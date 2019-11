Gianmarco aclara lo que siente realmente por Adara en el debate de 'GH VIP'

Tras su expulsión el pasado jueves, Gianmarco Onestini ha vuelto a aparecer en televisión. Lo ha hecho este domingo en el debate de 'GH VIP 7', donde ha explicado qué siente realmente por Adara Molinero, algo que no quedó muy claro en la pasada gala.

"Estaba hecho polvo tras dos meses aislado. Ya estoy más sereno y lo tengo todo claro", le ha dicho el italiano a Jordi González, el presentador del programa, aclarando que está "esperando a Adara": "Quiero estar con ella fuera".

Gianmarco asegura que quiere a Adara

Gianmarco ha asegurado que se pasa el día viendo el 24 horas del reality para ver qué hace o deja de hacer Adara. También ha afirmado que la "echa de menos, sobre todo por la noche, me hace mucha falta". "Necesito ver qué hace y la vi oliendo mi almohada".

¿Por qué en la gala no lo tenía claro?

Esta actitud contrasta bastante con la que tuvo el pasado jueves, cuando no era nada claro con respecto a sus sentimientos hacia Adara. Lo hizo, según él, por respeto hacia ella. "Adara me había pedido que no dijera nada hasta que ella saliera y que defendiera siempre que solo somos buenos amigos".

¿Te crees a Gianmarco o tienes dudas sobre sus sentimientos hacia Adara?