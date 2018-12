Mónica Hoyos: "Me da pena lo que ha hecho Carlos Lozano. Me entristece mucho"

Mónica Hoyos se ha quedado a las puertas de la final de 'GH VIP 6' en su gala 13. Miriam Saavedra y Koala se han salvado. La exmujer de Carlos Lozano ya se esperaba que ella sería la elegida por el público para abandonar el reality. Antes de llegar a plató, las peruanas han tenido un duro enfrentamiento repleto de insultos.

Ya en plató, Mónica se ha encontrado con sus excompañeros y con Jorge Javier Vázquez, quien le ha dicho: "A mí no me gustabas antes, ni lo que decías en los platós ni cómo lo decías ni cómo te comportabas. Pero en 'GH VIP' te he cogido cariño. Veo a una mujer muy equivocada y muy destruida. Creo que vives en una realidad que no corresponde con la realidad. Me ha costado mucho ver a una mujer feliz".

Mónica se ha emocionado con estas palabras: "Me alegro que me digas que me has cogido cariño. Yo he asumido riesgos por el bienestar de mi hija. Es un sacrificio extra pero yo he decidido hacerlo".

"¿Te ha servido de algo su paso por el concurso?", le ha preguntado Jorge. "La verdad es que me ha hecho más fuerte. Del tema de Miriam ya paso. Ella ha influido mucho en cargarse mi relación con Carlos. Y verla todos los días en la casa me recordaba a todo lo que he luchado en ese sentido. Ella está en España haciendo lo que está haciendo por Carlos y por mí. No está en la televisión por tener ninguna carrera ni por nada".

Jorge Javier le ha dicho que esos comentarios pueden volverse en su contra, ya que ella también se ha hecho muchos platós hablando de su vida privada: "¿Tú eres actriz? ¿Y hace cuánto que no haces una película y te metes en el Deluxe todo el santo día?".

Mónica ha seguido asegurando que ella no lo veía así y que tenía una carrera, no como Miriam, y que no iba a cambiar de opinión.

"No reconozco a Carlos Lozano"

La expulsada también ha visto vídeos del paso de Carlos Lozano por los platos, en los que decía: "Que me dejen en paz las dos. Las dos se han aprovechado de mí", refiriéndose a ella y a Miriam, sus dos ex.

Mónica se ha quedado rota al ver esto: "Yo en su edición decidí defenderle porque lo hizo bien. Y ver que no ha sido de recibo me entristece, me da pena. Y ya no lo digo tipo pareja o amor, o despecho o sexo. Sino como una persona que consideras importante. Yo no hubiera reaccionado así. Me entristece mucho".

"Yo siempre le he visto grande. Ahora no le reconozco", ha añadido. Tras ello, se ha enterado de que Carlos decidió alejarse de la televisión hace varias semanas, y le ha mandado un mensaje: "Carlos, espero que estés bien. Espero que hayas estado en contacto con nuestra hija, que al final, con la salud, es lo único importante. Seguro que no lo he hecho todo bien, sé que no caigo bien, pero yo pensé que tú me entendías".

También ha asegurado que se alegra de que Carlos Lozano haya desmentido lo que dijo Miriam: que Makoke y él habían tenido un affaire mientras él estaba con la ya exconcursante.

