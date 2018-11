Tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y Makoke en 'GH VIP 6': "Tenía ganas de decirte esto"

Makoke acudió este domingo al debate de 'GH VIP 6', donde se encontró cara a cara con Belén Esteban, con quien no mantiene buena relación.

La colaboradora de 'Sálvame' siempre ha sido muy crítica con la ex de Kiko Matamoros. Y en el espacio, presentado por Sandra Barneda, le dijo todo lo que pensaba de su paso por el reality de Telecinco: "Confieso que tenía ganas de decirte esto. Has sido un pan sin sal. De ti no he visto absolutamente nada. Si la productora eligiese caracteres como el tuyo para el programa, no tendríamos ni un vídeo que poner", añadió.

Makoke se intentó defender: "Pues, Belén, yo he visto que sacaban vídeos míos en todas las galas". Belén respondió en tono cortante: "Sí, cariño, a la 1:45 de la noche, cuando ya iba a acabar el programa".

"No tengo nada que hablar con Makoke"

Belén también le recriminó que no había sido sincera con Mónica Hoyos: "Cuando entraste, tanto tú como Mónica, pensaba que erais amigas”, pero luego se dio cuenta de que no. Makoke recibió los ataques con naturalidad.

Ante la tensión que se respiraba en plató, Barneda le preguntó a Belen si quería mantener una charla con la expulsada a solas. “No tengo que hablar con ella a solas de nada”, contestó ella, tajante.

Makoke le preguntó a Belén que qué tenía en su contra: "Siempre me criticas, y yo no te he hecho nada". La colaboradora no quiso entrar en detalles. Cabe destacar que Belén no se lleva bien con Kiko y sí muy bien con Laura Matamoros, la hija de éste y 'archienemiga' de la exmodelo.

Makoke ha hablado con Carlos Lozano

Como no podía ser de otra forma, salió a relucir el tema de la supuesta infidelidad cometida por Makoke y Carlos Lozano mientras la primera estaba con Kiko Matamoros.

La exmodelo contó que Carlos está indignado y muy enfadado: "Me dijo que demandáramos a Miriam conjuntamente. Lo vi bastante desesperado". Recordemos que él ya había asegurado que iba a demandar a Miriam Saavedra por tales declaraciones.

La expulsada volvió a negar que existiese tal idilio: "Le conozco desde hace muchos años pero nunca hemos sido grandes amigos".