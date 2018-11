Jorge Javier Vázquez abronca a Aurah en 'GH VIP 6' por "aguantar comentarios machistas"

Este jueves se ha emitido la gala 11 de 'GH VIP 6'. El programa ha estado bastante flojo. Una calma que quizá se haya debido a la denuncia al reality show ante la CNMC por "comentarios racistas", o quizá haya sido por el fuerte bajón anímico de Jorge Javier Vázquez.

Sea como fuere, lo más destacado es que los concursantes han recibido la llamada de sus familiares, que Aurah Ruiz ha sido la expulsada y que los nominados han sido Koala, Miriam Saavedra y Tony Spina.

Jorge 'abronca' a Aurah

La joven, de 29 años, ha comenzado en el reality una relación con Suso, la cual ha pasado por varios altibajos. Él se ha quedado muy triste con la partida de su novia: "Nunca he sentido esto por nadie. Yo creo que nuestra relación tiene futuro. Quiero estar con ella", ha dicho.

Ya en plató, Aurah solo tenía buenas palabras para su chico: "Para mí es una persona superinteligente, muy maduro, y tiene una corazón muy grande".

Un 'buen rollo' que se ha acabado cuando Jorge Javier le ha echado la bronca por haber aguantado tantos comentarios negativos por parte de Suso, algo que ella le ha rebatido, excusándole por estar encerrado en una casa.

El machista lo es en una casa y en un campo. No por estar en una casa se hace eso Jorge Javier Vázquez

"El machista lo es en una casa y en un campo. No por estar en una casa se hace eso. Esa actitud se debe a una falta de formación brutal, pero creo que es reversible, se puede cambiar", ha dicho el presentador. "Todos esos pensamientos que tiene yo creo que los ha sacado de los bolos y las discotecas a las que va", ha añadido.

Lo cierto es que a Suso se le está criticando fuertemente en el concurso por lo que el presentador subrayó. En la casa, él ha dicho respecto a su chica frases como: "La voy a querer siempre, pero mi novia no va a ser, como mucho 'follamiga', que pa' follar sí que me gusta", "te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi puta cara, a ver si te sabes comportar" o "yo te prohibiría llevar escote".

Aurah, muy peleona en plató

Nada más entrar a plató, la joven se ha enfrentado a la mujer de Koala: "Yo estoy aquí ahora, pero él ya saldrá", le ha dicho la concursante.

Después, ha cargado contra Miriam Saavedra, una de sus 'enemigas' en la casa: "Es una persona que le gusta sacar de quicio a la gente. Tiene maldad. Te tira el insulto en plan gracioso, pero sabe que te está haciendo daño", ha dicho la canaria. "A mí no me gusta que me manden ni que me hablen con la prepotencia con la que Miriam se refiere a mí", ha añadido.

También se ha encarado con la defensora de Miriam, quien ha acusado a la canaria de haberle tirado un papel a la cara a la peruana: "Llegó a provocarme tanto, tanto, tanto, que le tiré una servilleta a la cara. Hice mal y le pedí perdón".

Miriam, Koala y Tony: los nominados

Los nominados de esta semana han sido Koala, Miriam Saavedra y Tony Spina. En un principio estaba en la lista Mónica Hoyos, pero Asraf Beno, que ha ganado la prueba, la ha sacado y ha metido a Tony.

¿Quién crees que se va a ir? ¿Qué opinas de la expulsión de Aurah?