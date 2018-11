Aurah Ruiz confiesa que sufrió "maltrato de llegar a las manos" por parte de Jesé Rodríguez

En 'GH VIP: límite 48 horas' Aurah Ruiz se abrió completamente de cara al público. La concursante del reality de Telecinco fue más sincera que nunca al explicar cómo fue su tormentosa relación con Jesé Rodríguez, el padre de su hijo, enfermo desde que nació.

La joven, de 29 años, dibujó la curva de su vida, e hizo impactantes declaraciones: "Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte".

Aurah lo ha pasado bastante mal durante el último año, pues a su fallida relación con Jesé, judador del Paris Saint-Germain, se suma la enfermedad crónica que sufre su pequeño Nyan: "Él es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero tener un hijo enfermo es muy duro. Me pasé diez meses 'ingresada' en un hospital y con todos los problemas judiciales con mi expareja. No se lo deseo ni a mi peor enemigo".

En 'GH VIP', Aurah ha vuelto a recuperar la sonrisa gracias a Suso, con quien mantiene una relación en el concurso: "Él es lo mejor que me ha pasado en este 2018. No pensé que me fuera a volver a ilusionar así con alguien".

Sobre si ambos seguirán su relación cuando abandonen el reality, Aurah confesó que tiene "miedo" de que Suso no pueda soportar la vida tan dura que ella tiene fuera: "Vivimos a muchos kilómetros de distancia y la situación de mi hijo es muy complicada. No todo el mundo puede aguantar algo así".

Batalla judicial

Aurah ha tenido que salir de la casa de Gaudalix en dos ocasiones en octubre por dos juicios pendientes que tenía con su expareja. El primero fue por una demanda que interpuso el futbolista a su exnovia por injurias y calumnias, y el segundo por la custodia del pequeño.

La concursante resultó ganadora frente a su ex, que había solicitado la guarda y custodia temporal de su hijo mientras ella permanecía dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Mientras ella está en el concurso, sus padres están a cargo del pequeño, que ya ha cumplido su primer año.

Si el juez le hubiera concedido la custodia a Jesé, este se habría llevado al niño con él a París, donde vive, por lo que le habría alejado del equipo médico que atiende al pequeño desde su nacimiento, de su familia y de todo lo que el pequeño conoce.

El caché de Aurah

La extronista de 'Mujeres, hombres y viceversa' se estaría embolsando unos 4.000 euros a la semana. Una cifra que, aunque está muy bien, es mucho menor que la que cobraban Isa Pantoja o Makoke, estimada entre 20.000 y 27.000 euros semanales.

El dinero que gane Aurah durante su estancia en el reality irá destinado a la salud de su hijo Nyan, el motivo por el que ha entrado en la casa, según ha explicado ella en varias ocasiones. Su fin es poder llevar al pequeño a Estados Unidos para que reciba un tratamiento para su enfermedad.

Si la canaria lograse alzarse como la ganadora del concurso, percibiría los 100.000 euros del maletín más los 52.000 euros correspondientes a los 4.000 euros por semana que gana.

Este jueves se juega la expulsión contra Koala, y todo apunta a que será ella la expulsada.