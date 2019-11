El "error" en las nominaciones de 'GH VIP 7' que ha hecho llorar a Antonio David Flores y a su hija

Antonio David Flores está de nuevo en el punto de mira. Sorprendentemente, no es por su decepcionante debut como concursante de 'GH VIP' ni por sus múltiples enfrentamientos legales con Rocío Carrasco. Flores está en el ojo del huracán por un supuesto "error" en sus nominaciones de la semana pasada.

El exguardia civil sacó a la palestra, según él sin querer, a su compañera Noemí Salazar que, con anterioridad, le había salvado dos veces de salir nominado. Un gesto que ha provocado un nuevo enfrentamiento en la casa de Guadalix y que ha dado una oportunidad perfecta a Alba Carrillo para lanzarse a la yugular de su enemigo acérrimo.

Así se "equivocó" Antonio David Flores en las nominaciones

Después de una prueba en la que tuvieron que sumergir los pies en barreños de agua helada, Antonio David Flores tuvo que nominar. A la hora de repartir los puntos entre sus nominados, se olvidó, supuestamente, de que Hugo Castejón era inmune. Dio un punto a Adara, dos a Noemí Salazar (su gran amiga en 'GH VIP 7') y tres a Alba Carrillo.

Este gesto ha abierto una nueva batalla campal en la casa de Guadalix. Antonio David ha insistido en varias ocasiones en que se había confundido repartiendo los puntos: "Me equivoqué a la hora de nominar y me siento fatal con ello". Tirando de lágrimas y arrastrándose ante Noemí, Flores ha conseguido que su compañera le perdone.

Antonio David habla con Noemí para contarle su error al nominar y pedirle disculpas ¿Te lo crees? 🔄 No mucho ❤️ Sí, es solo un error #GHVIPDBT10pic.twitter.com/xRaN5y3gd8 — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2019

Sin embargo, Alba Carrillo no se ha creído que Antonio David sea tan torpe como para no saber repartir tres, dos y un punto entre el resto de concursantes. La modelo ha intentado, sin éxito, convencer a Noemí de las malas intenciones del exmarido de Rocío Carrasco: "Es un tío que lleva 20 años de juicios, que tonto no es". Carrillo ha llegado, incluso, a pedir su expulsión.

Hugo Castejón tampoco se ha cortado a la hora de decirle a Antonio David Flores lo que piensa sobre sus actos: "Lo que has hecho solo lo hacéis dos personas: Judas y tú". Estas palabras han sentado muy mal a Rocío Flores que también estaba muy afectada por un hecho previo. En una discusión anterior sobre el mismo tema, Hugo le había dicho a Antonio que no le empujase. Unas palabras que Rocío ha interpretado como una acusación de agresión y que, más adelante, han provocado un duelo de titanes en directo.

Hugo no se corta y le dice a Antonio David que lo que ha hecho con Noemí ha sido de traidor ¿Quién lleva razón?🔄 Hugo ❤️ Antonio David #GHVIPDBT10pic.twitter.com/N2uQbB90E1 — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2019

Alba Carrillo, dispuesta a hundir a su enemigo

Ya en directo, los concursantes han hablado del tema mientras conectaban en directo con el plató. Antonio David Flores ha vuelto a pedir disculpas. Ha afirmado que se siente fatal por lo sucedido y que, en ese momento, se bloqueó tras haber dado un punto a Adara sin creer que tenía opción a rectificar. Noemí Salazar le ha quitado importancia de nuevo: "Le creo, sé que lo está pasando mal de verdad. Quiero creer eso, que se puso nervioso y se equivocó".

A Alba le parece raro que Antonio David nominase con dos puntos a Noemí y solo uno para Adara a pesar de haber tenido un desencuentro con ella ese día ¿Estás de acuerdo con Alba? 🔄 Pues sí❤️ No #GHVIPDBT10pic.twitter.com/t6qyN03jHq — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2019

Por el contrario, Alba Carrillo ha seguido insistiendo en su lucha contra Antonio David y le ha lanzado un dardo en directo: "Me sorprende que nomine a la persona que le ha salvado dos veces". Para intentar mitigar las palabras de Alba, Flores ha respondido: "Hay que ser demasiado mala persona, que no lo soy, para poner a Noemí en la palestra".

Rocío Flores estalla en 'El Debate' de 'GH VIP'

Tras las palabras de los implicados y ya en plató, Rocío Flores ha opinado sobre lo sucedido. Visiblemente alterada y con lágrimas en los ojos, ha aseverado que es una vergüenza que Hugo Castejón acuse a su padre de haberle empujado después de las acusaciones de malos tratos a las que su progenitor ha tenido que hacer frente y por las que estuvo a punto de entrar en prisión.

Aprovechando esta situación de debilidad, Kiko Jiménez ha aprovechado para atacar a Rocío Flores como una hiena que se lanza contra una presa indefensa. Para desquiciar a la hija de Antonio David, Kiko ha hecho referencia a las motivaciones de su padre para concursar y ha sacado a la luz una frase que, en teoría, ella le dijo a su representante sobre la posible expulsión de su padre: "En la gala del jueves, cuando salió nominado tu padre, te escuché hablando fuera con tu representante y dijiste: 'Bueno, si se va, qué más da. Si ya el objetivo lo hemos cumplido'".

¡Maracaná tremenda en plató! Kiko y Rocío Flores discuten sobre el concurso de Antonio David ¿Quién lleva razón? 🔄 Kiko ❤️ Rocío #GHVIPDBT10pic.twitter.com/ZpKfDkR8Sb — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2019

Rocío Flores, que no iba a quedarse callada ante esta afrenta, le ha respondido: "Si mi padre sale el jueves se puede ir con la cabeza muy alta, cosa que tú no has podido". Tras esta frase, ambos se han sumido en una ardua trifulca que las redes sociales de 'GH VIP 7' no han recogido. Rocío ha reprochado a Jiménez los motivos por los que él está en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y que le llevaron a concursar en 'Supervivientes'.

Mientras ella disparaba a quemarropa, Kiko Jiménez continuaba pinchándola y diciendo que se estaba poniendo muy alterada. En plena rabieta, Rocío Flores ha llegado a amenazarle en directo.

Cuando le pido una canción al DJ y diez minutos después aún no la ha puesto:#GHVIPDBT10pic.twitter.com/ogmXvGMNAo — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2019

Tras este pico de tensión, ambos se han calmado y la gala ha proseguido con normalidad mientras Rocío Flores se tomaba una tila para tranquilizarse.

Y tú, ¿crees que Antonio David Flores se equivocó de verdad o fue pura estrategia?