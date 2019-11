GH VIP 7: noche amarga para Adara Molinero a pesar del dulce alegato de Gianmarco

Adara sigue siendo protagonista. En el noveno 'Límite 48 Horas' de 'GH VIP', la modelo ha vuelto a convertirse en el epicentro de las tramas principales de la casa.

Esto se debe a que las consecuencias de la ruptura de su matrimonio con Hugo Martín, debido a su polémico acercamiento con Gianmarco Onestini, han seguido coleando en la casa y en el plató.

Adara se derrumba por Gianmarco y la nominación

Adara ha vivido varios momentos de flaqueza estos días por dos motivos. El primero ha sido la ausencia de Gianmarco en la casa, un vacío que Molinero no ha conseguido llenar. El segundo, su nominación junto a Maestro Joao y Hugo Castejón.

Estos dos acontecimientos, sumados a la intensidad propia de Adara, han provocado que la modelo se derrumbe. Inicialmente, ha explicado el miedo que tiene a su posible expulsión: "Siento que me puedo ir y que se desvanece mi sueño". Además, ha descrito con suma precisión su forma de vivir su relación con Gianmarco y su participación en el reality, hecho que puede hacer que se alce con la victoria: "He abierto mi corazón de par en par y he dejado que todo me calara hasta a lo más profundo".

Sin embargo, esta tristeza se ha transformado en enfado para hablar de la actitud de sus compañeros. Adara ha explicado que, ante la nominación de Castejón, los demás están intentando aproximarse a ella para que la audiencia expulse a Hugo, algo que no ha gustado nada a la modelo.

¿Crees que Adara lleva razón en lo que dice? 🔄 Sí ❤️ Pues no #GHVIPLímite9pic.twitter.com/Tu2VB2pxr3 — Gran Hermano (@ghoficial) November 12, 2019

Tras esto, ha hablado con Joao de sus sentimientos hacia Gianmarco: "He pasado unos días muy duros tras la salida de Gianmarco. Todo me recuerda a él". El Maestro, que siempre tiene respuesta para todo, le ha contestado: "Cuando salgamos de aquí, cambiará nuestra vida". Ella ha reafirmado su planteamiento: "'Gran hermano' siempre la cambia".

Las nuevas confesiones de Adara

El programa ha mostrado nuevas conversaciones entre Adara y Joao en el rincón del confesionario donde creen que no son grabados. La modelo ha comenzado preguntando al vidente: "¿Gianmarco se vendría a vivir a Madrid?". Tras esto, ambos han empezado a intercambiar ideas sobre este amor gestado entre los muros de Guadalix.

Adara ha aseverado que Hugo la va a dejar y que está sintiendo miedo, ya que teme las explicaciones que tendrá que dar cuando salga de 'GH VIP 7'. Joao la ha consolado y ambos han coincidido en que, a pesar de sus sentimientos, ella no ha hecho nada: "Qué delito he cometido, ¿mirarle?"

Qué delito he cometido, ¿mirarle? Adara sobre Gianmarco

Siguiendo con el tema, Adara ha expuesto que teme que su relación con Gianmarco pueda provocar su expulsión este jueves. Después de que los colaboradores comentasen las imágenes, un nuevo vídeo ha mostrado que tanto Joao como la modelo se dieron cuenta al final de la conversación de que si había cámaras en el rincón donde estaban hablando. Tras esto, Adara ha zanjado el tema con una rotunda frase: "No he hecho nada ni he querido hacer daño a nadie".

El alegato de Gianmarco a favor de Adara

Durante una conexión en directo, Gianmarco ha lanzado un romántico alegato a favor de Adara, que se encuentra nominada junto a Joao y Hugo Castejon . El galán italiano ha comparado a la joven con "un regalo que quiere abrir, pero que tiene que esperar".

Además, ha argumentado por qué ella tiene que quedarse en la casa: "Quiero que te quedes porque eres una persona sincera, real. Todo lo que haces lo haces con el corazón". Además, Gianmarco ha dicho que la esperando y que la echa mucho de menos.

¡¡Este ha sido el alegato de @GOnestini para Adara!! 🔄 Si os ha ENCANTADO #GHVIPLímite9pic.twitter.com/9hENVFji23 — Gran Hermano (@ghoficial) November 12, 2019

Sin embargo, este momento se ha teñido de incertidumbre cuando Diego Matamoros ha gritado: "Viva el amor". Estas palabras han dejado visiblemente confundidos a Adara y Joao, que viven con el miedo de que todo se malinterprete y exagere fuera de la casa. Tras lo sucedido, Jorge Javier ha reprendido a Matamoros, que llevaba una noche complicada tras haber hablado de la nueva batalla legal que ha iniciado con Lola Ortiz.

La audiencia salva a Hugo Castejón

Esta noche, Adara, Joao o Hugo Castejón sería uno de los salvados por la audiencia. A pesar de las lisonjas de Gianmarco hacia la modelo, los espectadores han decidido que Castejón continúe en la casa.

Lo sucedido ha supuesto un giro dramático de los acontecimientos que ha sentado muy mal a los concursantes, que tendrán que convivir con él durante una semana más. Mientras tanto, Adara o Joao están en situación de peligro. En caso de que Molinero sea expulsada, el programa perdería a la concursante que está viviendo el reality con más intensidad y que está aportando más contenidos.

Y tú, ¿quién quieres que sea el próximo expulsado de 'GH VIP 7'?