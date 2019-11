Drama máximo en 'GH VIP 7': Adara Molinero se derrumba por sus sentimientos por Gianmarco

Adara Molinero está siendo la absoluta protagonista de 'GH VIP 7'. Su ambigua relación con Giarnmarco, que le ha provocado más de un quebradero de cabeza, ha vuelto a dar que hablar en el debate.

Sus declaraciones contradictorias, la tensión acumulada y las sucias maniobras de Joao, han provocado que Adara colapse y exteriorice sus sentimientos en forma de lágrimas. Mientras, Gianmarco permanece totalmente ajeno al malestar de su mejor amiga en el concurso.

Las confusas declaraciones de Adara sobre Gianmarco

Adara Molinero no sabe lo que siente. Su cautiverio en la casa de 'GH VIP 7' está provocando que la modelo no sea capaz de comprender sus emociones. Mientras en el concurso no para de tener gestos de cariño con Gianmarco Onestini, fuera su marido está viviendo un auténtico calvario.

¿Qué veis vosotros aquí? 🔄 Es una declaración en toda regla ❤️ Solo amistad #GHVIPDBT8pic.twitter.com/XsJH286uUJ — Gran Hermano (@ghoficial) November 3, 2019

En un principio, las imágenes mostradas daban a entender que Adara y Gianmarco estaban acercándose peligrosamente. Por si no fuese suficiente con este tonteo, el programa ha mostrado cómo el Maestro Joao se está convirtiendo en un auténtico celestino que utiliza sus ardides para empujar a su "amiga" Adara hacia la fruta prohibida.

¿Entendéis las dudas de Adara? 🔄 Sí, es una situación complicada ❤️ Yo no lo entiendo #GHVIPDBT8pic.twitter.com/wsMvCbNrrh — Gran Hermano (@ghoficial) November 3, 2019

Sin embargo, a pesar de que todos estos vídeos apuntaban a que Adara Molinero podía estar a punto de dar carpetazo a su matrimonio con Hugo Martín, una charla posterior ha dado la vuelta a la tortilla: "Tengo miedo de que se esté malinterpretando fuera". Joao, ladino como ninguno, se ha hecho el sueco ante las palabras de su amiga.

Adara cuenta a Joao que fuera se podrían estar malinterpretando cosas ¿Estáis de acuerdo con ella? 🔄 Pues sí❤️ Para nada #GHVIPDBT8pic.twitter.com/xwBzDlSN79 — Gran Hermano (@ghoficial) November 3, 2019

Joao intenta (de nuevo) manipular a Adara

Aunque las imágenes de esta noche solo han contribuido a la especulación sobre la extraña relación de Adara y Gianmarco, sí que han mostrado un hecho que permite comprender los vaivenes emocionales de la modelo. Se trata de las manipulaciones del Maestro Joao, que se está convirtiendo en el Rasputín de Adara Molinero.

Si en vídeos anteriores ha dicho a Adara que su marido se mostró ante ella "como un témpano de hielo" y después le ha pedido que piense mucho en su hijo, el vidente ha proseguido su embrujo intentando alejar a Molinero de uno de sus más fieles aliados en 'GH VIP 7': Hugo Castejón.

El ocultista ha intentado malmeter llevándose a Adara a una habitación para intentar lavarle la cabeza: "A veces tenemos amigos que no nos van bien". Joao ha seguido presionándola hasta que la joven, presa de un intenso torrente de emociones, ha roto a llorar mientras decía: "Me tiene mal la situación. Me tiene saturada".

Adara Molinero colapsa en el confe

Para aclarar sus sentimientos y airear su sufrimiento, Adara Molinero se ha sincerado en el confesionario. A pesar de que ha intentado no derrumbarse, a los pocos segundos de comenzar a hablar no ha podido contener las lágrimas.

Adara ha explicado que no quiere que su relación con Gianmarco se malinterprete fuera. Para justificar su necesidad de afecto, ha hecho referencia al mensaje que su marido le mandó desde el exterior. La modelo ha confesado que vio a su esposo "muy frío" en un momento en el que ella necesitaba cariño: "Creía que me echaba de menos pero no lo noté. Lo podría haber dicho con sus palabras".

¿Entendéis la situación de Adara?🔄 Sí, la entiendo ❤️ Lo siento pero no #GHVIPDBT8pic.twitter.com/49BO90HzNn — Gran Hermano (@ghoficial) November 3, 2019

Tras salir hecha trizas del confesionario, Joao estaba aguardando su llegada como un ave de rapiña. Adara ha continuado expresando lo que sentía y ha lanzado una frase demoledora: "No puedo hacer como si no pasara nada, no puedo hacer eso".

Las redes apoyan a Adara Molinero

La humana contradicción de Adara Molinero representa a la perfección la esencia del reality show. Que la modelo haya dejado florecer sus emociones y que haya sido tan generosa de compartirlo con la audiencia, es algo que los espectadores han agradecido vía Twitter.

Concursante que más está viviendo el concurso: Adara Molinero.Concursante que se merece ganar: Adara Molinero. #GHVIPDBT8 — M. Wallace (@m_wallace0) November 3, 2019

Gracias Adara, por expresarte siempre y mostrar tus sentimientos, por equivocarte y desnudarte ante la audiéncia Como concursante nadie te ganaGRACIAS ADARA#GHVIPDBT8 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) November 3, 2019

Adara: "da igual que la gente te quiera antes de entrar, en un segundo pierdes todo el apoyo porque juzgan tu concurso aquí"Tiene miedo de estar perdiendo apoyo por ser ella misma y sentir.No es justo#GHVIPDBT8 — Oliver (@TwistOliver_) November 3, 2019

El jueves, Adara Molinero, Joao, Gianmarco y Alba Carrillo se enfrentarán al veredicto de público tras haber sido nominados el pasado jueves. Alba tiene todas las de perder, ya que se verá obligada a hacer frente a los votos negativos provenientes de los fans de los otros tres concursantes.

