GH VIP 7: la confesión de Adara Molinero sobre Gianmarco que podría hundir su matrimonio

La gala 9 de 'GH VIP 7' tenía como temática la festividad de Halloween, una efeméride que el formato aprovecha para elaborar un programa especial. Sin embargo, en esta noche de terror y calabazas, los miedos más grandes han estado relacionados con el terreno amoroso y, más concretamente, con el tonteo de Adara Molinero y Gianmarco Onestini.

La modelo ha caído en las redes del seductor italiano, que ya cuenta con una amplia experiencia en realities. Los encantos de Onestini han conseguido confundir a Adara mientras su marido Hugo Sierra, con el que tiene un hijo en común, contemplaba cómo su matrimonio se tambaleaba como un funambulista sin red.

Adara Molinero, ¿enamorada de Gianmarco?

Al inicio de la gala, Hugo Sierra ha sido muy claro sobre sus sentimientos hacia su esposa, Adara Molinero: "Yo sigo confiando en ella". Lo que él no esperaba es la ristra de vídeos que la organización de 'GH VIP 7' tenía preparados para demostrar que el corazón de Adara está comenzando a latir al compás de las lisonjas de Gianmarco Onestini.

Aunque Hugo ha intentado justificar a su mujer en todo momento ante las preguntas de Jorge Javier, una actitud totalmente comprensible, un rato después el programa ha mostrado una secuencia que ha dejado al marido de Adara completamente desencajado.

Adara y Joao, pensando que no les estaban grabando, hablaron sobre Gianmarco ¿Qué pensáis? 🔄 Yo lo veo bastante claro❤️ Habrá que esperar a ver qué pasa#GHVIPGala9pic.twitter.com/LdfQhy9wKM — Gran Hermano (@ghoficial) October 31, 2019

En el vídeo en cuestión, Joao aconseja a Adara sobre su relación con Gianmarco:"No puedes dejar que se vea, ni esto se puede notar. Se puede desvirtuar todo, ¿sabes? Mira a Estela y a Kiko... De momento no hay nada en el aire". El vidente ha proseguido, afirmando: "Trataría de evitarlo, él está pillado también". Adara, visiblemente abrumada, le ha respondido con su habitual "madre mía".

Hugo Sierra pide hablar con Adara

Tras visionar las imágenes, Hugo Sierra ha solicitado hablar con su mujer: "Pediría excepcionalmente que me dejarán hablar con ella hoy". Después de que Jorge Javier Vázquez le haya dicho que no iba a ser posible, Hugo ha lanzado un ultimátum: "Acá se terminó el concurso para mí si me confirma lo que se dice en ese vídeo. Si ella no siente lo mismo, yo no pinto nada".

Después de esta avalancha de emociones, Hugo ha intentado quitarle hierro a las imágenes: "Ella no dice 'estoy pillada', no le veo ni la cara". Sin embargo, presa de la contradicción, el argentino ha concluido con la siguiente frase: "Siempre he defendido que para ella él era un amigo y ahora con esto me demuestra que esa teoría me está fallando un poco".

Adara se derrumba hablando sobre Hugo

Adara y Gianmarco han vivido un efímero distanciamiento, pero su amistad ha vuelto a revivir instantes después. La modelo ha mandado un mensaje en clave a Gianmarco escribiendo en una sábana que nadie ha podido descifrar por el ángulo de la cámara.

Hugo, tras ver este intercambio de información encriptado, ha contado que se siente "desconcertado", pero que sigue confiando en ella. Además, ha explicado que en caso de que Adara y Gianmarco consumasen su amor "sería difícil continuar", pero ha explicado que lo tomaría la deslealtad como "un aprendizaje".

Tengo miedo de que esto me pueda cambiar la vida Adara Molinero sobre su paso por 'GH VIP 7'

Sin embargo, una confesión que Adara ha realizado sumergida en sus lágrimas ha conseguido que su marido se derrumbe en directo: "Tengo miedo de que esto me pueda cambiar la vida".

Adara, llorando desconsolada por algo que le ocurre. ¿Qué pensáis? 🔄 Es por Gianmarco❤️ Es otra cosa #GHVIPGala9pic.twitter.com/TNgHatFTJp — Gran Hermano (@ghoficial) October 31, 2019

Hugo, con una actitud que le ennoblece como ser humano, ha decidido no juzgar a su pareja y ha zanjado el tema un precioso mensaje: "En el último tuit que escribí puse: 'Eres y serás la mujer de mis sueños, te amo siempre'. Nada más".

Y tú, ¿crees que Adara está realmente enamorada de Gianmarco? ¿O es solo una estrategia del italiano para ganar protagonismo en 'GH VIP 7'?