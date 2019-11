'GH VIP 7': la reacción de Adara Molinero a la dolorosa expulsión del Maestro Joao

La gala 11 de 'GH VIP' estaba predestinada a cambiar el rumbo del concurso. Adara y el Maestro Joao se han enfrentado al veredicto del público después de unos días en los que la cuestionada relación de la modelo y Gianmarco ha sido el tema estrella de las tardes de 'Sálvame' y otros programas de Telecinco.

Su expareja y padre de su hijo, Hugo Martín, no ha dudado en disparar contra la que fuera su amada vía exclusiva en la revista Lecturas. Un golpe que podría haber dañado la imagen de Adara en la que ha sido una de sus semanas más complicadas dentro de 'GH VIP 7'. Sin embargo, el Maestro Joao y sus amantes han acabado convirtiéndose en los protagonistas de la noche.

Así ha arrancado la gala 11 de 'GH VIP'

El inicio de esta entrega de 'GH VIP' ha sido algo descafeinado. El principal reclamo de la noche era la traumática expulsión de Adara o el Maestro Joao. Un acontecimiento que ha ido posponiéndose en aras de estirar la tensión el máximo tiempo posible.

Para rellenar este espacio el programa ha mostrado las consecuencias de la salvación de Hugo Castejón, un concursante capaz de sacar de quicio a cualquier integrante de la casa. Esta vez le ha tocado el turno a Alba Carrillo. La modelo ha encarado a su compañero de forma bastante oportunista mencionando a una mujer del pasado de Castejón: "No me digas lo que tengo que hacer. Eso se lo dices a tu madre, a Marta Sánchez o a tu tía la del pueblo". Mientras Carrillo bufaba contra su compañero, Mila Ximénez ha aprovechado el momento para continuar sacando a colación a la cantante, repitiendo sin parar: "Buenos días Marta Sánchez".

Yo no hago edredoning en los realities cariño, no salgo por lo que tú Mila Ximénez a Adara Molinero

Por otro lado, también se ha mostrado una refriega entre Ximénez y Adara en la que la colaboradora de 'Sálvame' ha dedicado unas feas palabras a Molinero: "Yo no hago edredoning en los realities cariño, no salgo por lo que tú". Sin embargo, han hecho las paces y Mila ha dicho en directo que Adara es "una gran concursante".

Adara, destrozada por la expulsión de Joao

Adara y el Maestro Joao han acudido juntos a la sala de expulsión. Los dos concursantes han mostrado el cariño que se tienen a pesar de que su situación inicial era muy complicada, ya que Joao era novio de Pol Badía, ex de la modelo. El vidente ha agradecido en directo a su compañera su comportamiento con él.

¡Joao le ha dedicado unas palabras a Adara! ¿Cómo lo habéis visto?🔁 Jo, no quiero que se separen❤️ Sin más#GHVIPGala11pic.twitter.com/YqgBbIqUqg — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2019

Después de deshacerse mutuamente en halagos, Jorge Javier Vázquez ha anunciado quién sería el próximo expulsado. El Maestro Joao ha sido designado por la audiencia para abandonar la casa y la noticia se ha convertido en un puñal en el corazón para Adara. La joven ha comenzado a llorar mientras ambos se abrazaban, ya que con esta marcha cesa una de las amistades más fuertes de 'GH VIP 7'.

¡Así ha sido el momento de la expulsión de Joao! 😢 ¿Os lo esperábais? #GHVIPGala11pic.twitter.com/8epYKdzSDp — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2019

Tras este drama, ha dado comienzo el vodevil que 'Gran Hermano VIP' tenía preparado para Joao. Otra razón más para que esta noche fuera inolvidable para él.

Joao se reencuentra con Pol Badía

El Maestro Joao ha vuelto a brillar tras su expulsión. El programa había orquestado un reencuentro con sus dos amantes, Pol Badía y Alberto. Una situación artificial, por la escenografía y las forzadas emociones implicadas, que han llevado a Joao a alcanzar el pico de su carrera interpretativa.

En un primer momento, Joao se ha reencontrado con Pol en la sala de expulsión. Badía le ha echado en cara a Joao sus exigencias con él, mientras que el adivino le ha reprochado su dureza y ha optado por defender su "transparencia": "Yo aquí he dicho toda la verdad de todo. Me he desnudado aquí"

Tras esto, Pol Badía se ha marchado de la estancia. Cuando Alberto ha entrado en la sala, la cara de Joao ha cambiado completamente. El místico estaba exultante contemplando a su efebo, con el que se ha besado tímidamente en los labios en un ataque de fingido romanticismo. Sin embargo, este sueño ha tardado escasos minutos en convertirse en una pesadilla.

Pol Badía deja en evidencia a Alberto

En mitad de su conversación, Pol Badía ha vuelto a la sala. "No es cosa mía. No sé qué decir", ha exclamado Joao repetidas veces intentando excusarse. Badía ha iniciado el ataque y ha reprochado a Alberto su ansia de protagonismo: "El único sitio en el que no le vas a ver es en los Informativos", le ha dicho a Joao. Pol ha puesto la puntilla desvelando una información que Alberto había dado esa misma tarde en 'Sálvame': "Has dejado entrever que Joao te regalaba cosas para que dijeras que erais pareja públicamente".

¡Ya estamos todos! 💣💥 Alberto, Joao y Pol se reúnen, ¿cómo os habéis quedado?🔁 Me he quedado como Joao❤️ Vaya panorama#GHVIPGala11pic.twitter.com/hTtlyuq2GV — Gran Hermano (@ghoficial) November 14, 2019

Sin embargo, unas palabras de Jorge Javier Vázquez han sembrado aún más la duda sobre el nuevo amigo especial de Joao. El presentador se ha dirigido a Alberto y le ha preguntado: ¿Te has sentido alguna vez chantajeado por alguien?". "No", ha respondido él. Joao se ha quedado completamente hundido y ha dado rienda suelta al dramatismo ante la situación que se le viene encima.

Un triángulo amoroso que resultará muy rentable para Joao, Pol y Alberto; que, con toda probabilidad, comenzarán a copar minutos en los programas de la cadena y a hacer caja con su amorío, que parece sacado de una obra de microteatro amateur.