La casa de 'GH VIP' explota con la discusión de Adara y Hugo Castejón: "Este tío me da miedo"

Adara y Hugo Castejón están en su peor momento. Los dos concursantes de 'GH VIP 7' han roto su amistad tras una gran concatenación de discusiones. A pesar de que Adara ya había expresado su animadversión hacia Hugo Castejón en una conversación privada con el Maestro Joao, la modelo ha entrado en erupción como un volcán de furia y lágrimas.

Además, Hugo Castejón ha tenido tiempo de desquiciar al resto de compañeros y ha protagonizado varios encontronazos que le han dejado en muy mal lugar.

Así se gestó el conflicto entre Adara y Hugo Castejón

Antes de que la pelea tuviese lugar, un vídeo emitido por el programa ya auguraba este giro de guion. En dichas imágenes, Adara y el Maestro Joao conversaban creyendo que no estaban siendo grabados por las cámaras del programa. El vidente y la modelo le hicieron un auténtico traje a Hugo Castejón y aprovecharon para planificar el alejamiento de Adara.

¡Adara y Joao pensaban que no estaban siendo grabados y comentaron esto sobre Hugo! 😱 ¿Qué os parece? #GHVIPDBT10pic.twitter.com/rama7w8BbB — Gran Hermano (@ghoficial) November 17, 2019

"Es un puto loco. Me pone mala hasta su voz", aseveraba la joven sin ser consciente de que sus declaraciones saldrían a la luz. Mientras tanto, el Maestro Joao, que tiene un doctorado en manipulación emocional, asesoraba a Adara sobre cómo debía poner fin a su relación: "No des el giro, no puedes dar el giro así...".

Hugo Castejón, contra todos

Antes de su gran pelea con Adara, Hugo Castejón ha decidido sacar de quicio a todos los participantes presentes de 'GH VIP'. Mila Ximénez, que ya ha protagonizado otras trifulcas con el cantante, ha sido la elegida para comenzar su alboroto.

Castejón ha tomado de mala manera un comentario de la colaboradora de 'Sálvame' sobre una loncha de lomo que se estaba comiendo (un tema de suma trascendencia) y ha comenzado a replicar a Mila hasta sacarla de quicio. Ella le ha acusado de ser "un provocador" y ha afirmado: "No se puede convivir con este vago de mierda y con este cerdo".

Mila afirma que Hugo no hace otra cosa más que provocar discusiones con casi toda la casa ¿Lleva razón?🔄 Tal cual ❤️ Para nada #GHVIPLímite10pic.twitter.com/W3RhCoOCH1 — Gran Hermano (@ghoficial) November 19, 2019

Después han tenido un encontronazo en la cocina en el que Hugo Castejón le ha pedido a Mila Ximénez que recogiese un guante de fregar y ella le ha replicado con unas elegantes palabras: "Cuando me salga del mismísimo potorro, ¿vale?". Tras esto, la colaboradora se ha dirigido al confesionario para desfogarse y ha vuelto al dormitorio. Ha vuelto a pedir que la expulsen, algo habitual en Mila, ya que dice que no puede más: "Si vuelvo a salvarme me hago un Alba Carrillo y me salto la verja".

Cuando la situación con Mila se ha calmado, todo ha vuelto a saltar por los aires. Noemí Salazar y Hugo Castejón han discutido porque el cantante había dejado las encimeras llenas de aceite. La reina del 'brilli' se mostró visiblemente ofendida ante las mofas de su compañero y se puso en la piel de un exorcista para intentar liberar a Hugo de sus demonios.

La cocina fue el motivo de un gran desencuentro entre Noemí y Hugo ¿De qué lado estás? 🔄 Hugo ❤️ Noemí #GHVIPLímite10pic.twitter.com/boin8q2ns8 — Gran Hermano (@ghoficial) November 19, 2019

Noemí, que ha sacado su bravura, ha lanzado un dardo a Hugo aludiendo a su noviazgo con Marta Sánchez: "Estar tres años con él es la peor condena que se puede pagar".

La pelea entre Adara Molinero y Hugo Castejón

Adara y Hugo Castejón tuvieron una pequeña pelea el día después del debate del domingo porque el cantante estaba ignorando a la joven. Esto causó que Adara se derrumbase delante de sus compañeros y, en un gesto de amabilidad, Estela Grande, Noemí Salazar y Alba Carrillo le tendieron la mano.

Ya en directo, Adara ha dicho que esta "hasta las pelotas de las provocaciones" y ha acusado a Hugo de causar "el 70% de las discusiones" de la casa. En la pausa publicitaria, sin haber visto aún los vídeos, ambos han vuelto a enzarzarse. Adara le ha dicho: "Tú llevas días provocándome. Te piensas que la gente no se da cuenta". Castejón, en bucle, le contestaba: "Lo tuyo se llama traición. En mayúsculas y en directo".

Lo tuyo se llama traición. En mayúsculas y en directo. Hugo Castejón a Adara Molinero

Tras este momento, Jorge Javier Vázquez ha dado paso a un nuevo vídeo en el que Adara le reprochaba a Hugo no haberla defendido tras un tweet que acusaba a la modelo de "cambiarse de chaqueta". Una acusación de traición que ha cabreado mucho a la joven que ha terminado diciendo a Hugo Castejón que es una persona "fría y calculadora" mientras él le espetaba que si quería se cambiase de chaqueta".

Para dar el último golpe de esta lucha de gigantes, Adara ha pronunciado una frase lapidaria que ha sido muy aplaudida por el público: "Si me dan a elegir entre un maletín y una amistad, me quedo con tu amistad. Tú con el maletín".

Si me dan a elegir entre un maletín y una amistad, me quedo con tu amistad. Tú con el maletín. Adara Molinero a Hugo Castejón

Hugo y Adara estallan en directo

De nuevo en directo, Adara y Hugo han vuelto a enzarzarse. Jorge Javier ha prendido la mecha preguntando a Adara qué pensaba de Castejón: "Siento una decepción increíble. Siento que no le conozco". Simultáneamente, él la calificaba de "chaquetera". La tensión no paraba de aumentar y Adara ha terminado diciendo: "Este tío me da miedo, no puedo creer que exista una persona así".

Adara se rompe en directo tras los ataques de Hugo ¿Entiendes lo que le ha pasado? 🔄 Claro que la entiendo ❤️ Para nada #GHVIPLímite10pic.twitter.com/AH1aUYPwpZ — Gran Hermano (@ghoficial) November 19, 2019

Ante las desacertadas declaraciones de su otrora hermana de concurso, Hugo Castejón ha abandonado la estancia. Minutos después, ha vuelto y le ha lanzado una acusación a Adara: "Estás traicionando a una persona que lo ha dado todo por ti".

Por si no fuese suficiente con esto, el programa ha mostrado un vídeo en el que Hugo colocaba los nombres de algunos compañeros (Joao, Gianmarco y Mila) junto a la cama de Adara para provocarla. De nuevo, han vuelto a cruzar acusaciones. Tras visionar las imágenes, la modelo ha aseverado que da por rota su amistad con Castejón.

Con el salón convertido en un gallinero, Alba Carrillo ha emitido la reflexión más lúcida sobre el enfrentamiento con unas plúmbeas palabras para Hugo: "Empieza a oler el maletín y es capaz de dejar a su amiga por el camino".

Y tú, ¿qué opinas del conflicto entre Adara y Hugo Castejón?