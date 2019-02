Tensión máxima en 'GH Dúo': visita de los exnovios de los concursantes y un nuevo expulsado

La gala 7 de 'GH Dúo' ha estado movidita. El programa de Telecinco aprovechó que era San Valentín para que los exnovios –y exparejas de concurso– de Antonio Tejado, Alejandro Alvalá e Ylenia visitaran la casa de Guadalix por sorpresa. Además, hubo una expulsión y nuevos nominados. Te contamos todo.

Alejandro, roto tras la visita de Sofía

Sofía Suescun y Alejandro Albalá se reencontraron una semana después de la expulsión de ella. Todo empezó bien: abrazos, sonrisas y nervios fueron los protagonistas.

No obstante, a medida que fue avanzando el encuentro, Alejandro se iba poniendo serio: pensaba que ella había ido a la casa a volver con él.

El joven se llevó un golpe muy duro cuando descubrió la verdad. “Ahora es peor”, dijo refiriéndose a su estado tras la visita.

Candela y Tejado no se soportan

Candela Acevedo volvió a ver a Antonio Tejado tras los encuentros íntimos y la boda de éste con María Jesús Ruiz.

"¿Qué haces aquí?", dijo Antonio al ver entrar a su ex por la puerta, que no quiso ni saludarle. “Vengo a felicitarte por tu boda”, empezó ella, aludiendo al enlace ficticio que habían celebrado él y María Jesús.

El reencuentro entre Antonio y Candela ha sido de lo más tenso ⚡️ ¿Cómo lo habéis visto? #GHDÚOGala7pic.twitter.com/iPMdZovmni — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de febrero de 2019

Así empezó la ronda de reproches, que incluyó acusaciones de infidelidad. Todo un dramón ante el cual Candela se mantuvo firme. "Vaya, qué pena"; decía observando a su expareja.

Ylenia, feliz con su visita

Yleniarecibió la visita de Fede, y se puso la mar de contenta. El italiano solo la dijo cosas buenas y ella reconoció que Fede la gusta: “Quiero que se quede, me gusta tenerlo cerca”. Ambos estuvieron saliend pero hace muchos años. En la casa tuvieron sus diferencias pero las arreglaron.

Fortu, quinto expulsado

El público decidió que Fortu fuese el quinto expulsado. Se salvó así su pareja de concurso, Yoli. Antes de irse, le dijo a ella: "No te fíes de ninguno. Vete a por el más fuerte, a por el cabecilla, y luego a por los demás”.

¿Qué hizo mal? "Creo que algo no he hecho bien. He intentado acercarme a ellos, pero es muy difícil". Jorge le reprochó que se había comportado como "un señor", y que él "no es así".

Nominados

Yoli, Alejandro, Ylenia, Raquel, Juanmi y María Jesús son los nuevos nominados.