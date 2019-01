Primeros nominados y dos protagonistas de 'GH Dúo': Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Tras el estreno del martes, 'GH Dúo' emitió una nueva gala este jueves, que estuvo marcada por las confesiones a la cara que se hicieron los concursantes en la "sala de la verdad" y por las primeras nominaciones del concurso. Te lo contamos.

Sofía Suescun no quiere a Albalá

Hay algo peor que una ruptura sentimental: sentirse culpable de que el otro siga enamorado y tú no. Esto es lo que le ocurre a Sofía Suescun. En la "sala de la verdad", escuchó cómo su ex, Alejandro Albalá, le decía que seguía enamorado de ella y que le dolía verla todos los días.

Ella aseguró que le quiere mucho y que le tiene un gran cariño, pero no fue capaz de decirle que no le apetecía intentarlo de nuevo con él.

Sofía quiere que Alejandro se olvide de ella, pero no se atreve a decírselo a la cara. Esta tensión emocional hizo que acabase llorando después y confesándose con el presentador a solas en el confesionario.

Carolina Sobe fue al psicólogo por Fortu

Carolina Sobe, por su parte, destapó sus sentimientos hacia Fortu, su ex. "Me gustaba como músico y como hombre… Fortu me ha vuelto loca. Ahora mismo estaba muy bien pero fui a psicólogo y todo para olvidarlo. No quiero tocar el tema porqué me afecta”, dijo.

En la "sala de la verdad" tuvo que repetir una y otra vez a María Jesús Ruiz que no tuvo nada con él mientras ella estaba en 'Supervivientes', algo que la exmodelo no se cree.

Fortu, por su parte, parece que sigue enamorado de María Jesús, por cómo la mira y habla de ella. Carolina opina justo esto, y cree que deben hablar y que se gustan.

Ylenia no puede con Fede ni con Raquel

Ylenia y Fede se enfrentaron en la sala de la verdad. La de Benidorm dijo que en los ojos de su expareja solo veía “odio y falsedad. Tiene rencor hacia mí y no me fío de él”. Y luego añadió: “Me está mirando con una cara de odio que me está echando un mal de ojo seguro. A ver como me lo quito”.

Fede dijo lo mismo de ella, aunque negó tener malos sentimientos por la rubia, algo que no expresaba su mirada. En su turno, Raquel intentó ser más conciliadora, pero Ylenia cree que no es nada honesta: “Vas de buen rollo con gente que no te cae bien”. Tras la gala, ambas firmaron una tregua.

Cinco nominados

‘GH Dúo’ estrenó sus primeras nominaciones. Los concursantes, por parejas o tríos, debían dar un punto y tres puntos a sus compañeros. Tras pasar todos por el confesionario, los nominados provisionales fueron la pareja de Fortu y Yoli y el trío formado por Ylenia, Fede y Raquel.

Kiko e Irene, como jefes de la casa e inmunes, tenían el "poder extra del intercambio", pero tras meditarlo decidieron no usar el privilegio. Así, dado que la expulsión se realiza de forma individual, la lista definitiva queda compuesta por Fortu, Yoli, Ylenia, Fede y Raquel.

Uno de ellos será el primer expulsado de ‘GH Dúo’ el próximo jueves.

¿Quién quieres que se vaya?