Nueva expulsión y repesca en 'GH Dúo' con tres protagonistas: Kiko Rivera, Sofía Suescun y Antonio Tejado

La gala 9 de 'GH Dúo' ha tenido muchos momentazos. Kiko Rivera finalmente se ha sido salvado de la expulsión, Sofía Suescun ha vuelto a ser concursante del reality de Telecinco y Candela Acevedo se ha ido armando jaleo. Te lo contamos.

Kiko Rivera, salvado 'in extremis'

Kiko Rivera y Raquel Lozano se jugaban la expulsión. Finalmente, y como todo lo hacía presagiar, el hijo de Isabel Pantoja se salvó, y ella se convirtió en la nueva expulsada con un 55,9% de los votos.

El reencuentro del hijo de la tonadillera con su mujer, Irene Rosales, fue uno de los momentos más emocionantes de la noche:

¡Irene no ha podido aguantar las lágrimas al ver que Kiko se quedaba en la Casa! 😍 ¿Cómo lo habéis visto? #GHDÚOGala9pic.twitter.com/gP3AO4kFu7 — Gran Hermano (@ghoficial) 28 de febrero de 2019

Más tarde, y para rematar su noche, Kiko se alzó con el liderato, la inmunidad y el privilegio del intercambio en la prueba de las tartas.

Sofía, repescada

Más tarde llegó el turno de saber cuál de las dos finalistas de la repesca, Candela o Sofía, se quedaría en la casa como concursante de pleno derecho.

La elegida por la audiencia fue Sofía. Volvió a la casa pero cree que ahora es "la mala" de Guadalix. Durante la noche, la joven tuvo numerosos enfrentamientos y momentos de tensión. Uno de ellos fue, cómo no, con Alejandro Albalá, su ex. En la casa les pusieron un vídeo en el que él aparecía llorando y ella riéndose con Candela. "No me debe querer mucho cuando me ve llorando y se ríe", apostilló él.

Además, Sofía reconoció que en las primeras semanas de concurso Antonio Tejado tonteó con ella, una información que siempre había negado. Todos se sorprendieron, incluido Alejandro, que le pidió explicaciones de por qué lo confesaba ahora. "Por echarle un capote", contestó ella.

Tejado empezó a darle vueltas a la cabeza e interpretó esta revelación como que Sofía y Candela se habían confabulado fuera para atacarle.

Candela se vuelve a su casa

Candela no fue finalmente repescada, pero antes de irse le lanzó varios dardos a su expareja, Antonio Tejado. Hubo un momento en el que Candela se dio cuenta y le ofreció un abrazo para consolarle. Pero este gesto lo desconcertó mucho, ya que lo interpretó como un intento de acercamiento. Pero no fue así.

Más tarde, en el confesionario, reconocieron que hacía un año que sabían "que no podían ser pareja", pues creen que son incompatibles. "Yo no siento amor ni nada", dijo ella.

María Jesús, Alejandro e Ylenia, nominados

Los nominados de esta semana son María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá e Ylenia Padilla. La de Benidorm no estaba nominada, pero Kiko, que tenía el poder del intercambio, decidió sacar a su amigo Antonio Tejado y meterla a ella en la lista.

