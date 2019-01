'GH Dúo' celebra una gala marcada por la ausencia de Irene Rosales. ¿Dónde estaba?

La segunda gala de expulsiones dentro de 'GH Dúo', emitida este jueves en Telecinco, estuvo marcada por la ausencia de Irene Rosales. Nada más comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez dijo que contaría por qué la pareja de Kiko Rivera no se encontraba en la casa de Guadalix.

"Kiko se enfrenta hoy a una noche importante y lo hace solo, sin la compañía de su mujer por una indisposición. Irene Rosales se ha visto obligada a abandonar 'GH Dúo', se le han realizado pruebas médicas y estamos a la espera de resultados. Si las circunstancias se lo permiten podrá volver a concursar", dijo el presentador.

El Dj advirtió que aunque su mujer estaba "nerviosa", le había dicho que tenía "ganas de volver".

Yurena, segunda expulsada

Al margen de lo ocurrido con Irene, que tiene a la casa en vilo pues no se conocen los verdaderos detalles de qué le pasaba, la gala transcurrió con normalidad. Yurena fue la segunda expulsada del reality, salvándose así Antonio Tejado.

Me lo tomo como que la audiencia no me quiere. Estoy decepcionada

La actriz y cantante estaba muy afectada: "Me lo tomo como que la audiencia no me quiere. Estoy decepcionada, han preferido premiar la mala educación", dijo en referencia a Tejado. Jorge intentó animarla y le dijo que no se lo tomara tan a pecho, que su compañero tenía una gran trama en la casa con su expareja, Candela Acevedo, y que ella no tenía ninguna.

Aun así, Yurena estaba hundida. "No sé en qué he fallado", decía.

Cuatro nominadas

Sin Irene Rosales en la casa y ya con Yurena fuera de juego, los concursantes nominaron y colocaron en el disparadero de salida a Antonio Tejado, Ylenia, Candela y Raquel.

No obstante, Alejandro Albalá y Sofía Suescun, al ganar el poder de la inmunidad, cambiaron a Antonio y metieron a María Jesús Ruiz.

Los nominados para el jueves próximo: Ylenia, Candela, Raquel y María Jesús Ruiz

Hubo una tensa pelea entre ellos porque Sofía quería salvar a Ylenia, y su ex a Antonio. Finalmente, ella dejó 'ganar' a Albalá.

Así pues, estos son los nominados para el jueves próximo: Ylenia, Candela, Raquel y María Jesús Ruiz.

¿Quién merece irse?