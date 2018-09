Después de conducir sin puntos, Gerard Piqué vuelve a saltarse la ley con una bici eléctrica

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, fue denunciado tras ser pillado circulando por el centro de Barcelona después de haber perdido todos los puntos del carnet de conducir. Según la versión del jugador, no se le había notificado, pero la DGT lo desmintió y le recomendó contratar un chófer.

Tras ello, el jugador ha puesto una solución a este problema: conducir una bicicleta eléctrica. Con esta nueva adquisición acudió al entrenamiento de su equipo de fútbol, donde se le vio entrando a gran velocidad. Sin embargo, ha vuelto a quebrantar la ley ya que la DGT la considera un ciclomotor y por tanto exige a sus conductores que tengan el permiso de conducir A2, que autoriza para conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 Kw. Un documento que Piqué no posee ahora.

El nuevo medio de transporte elegido por la pareja de Shakira puede alcanzar una velocidad de 70 km/h. La bicicleta Greyp G12S posee un motor BLDC de 12 kW y una autonomía de 130 km. El precio está en torno a unos 10.000 euros.

Muchos usuarios de las redes sociales están criticando a Piqué por no cumplir con la seguridad vial. Sin embargo, aunque algunos han mencionado que no llevaba casco para conducir la bicicleta eléctrica, lo cierto es que no es obligatorio para los menores de 16 años.