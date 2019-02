Georgina Rodríguez se sincera sobre la verdadera relación que tenía con su padre

Georgina Rodríguez está aún asimilando el fallecimiento de su padre,Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, a los 70 años. Llevaba años luchando contra una enfermedad, consecuencia de un infarto cerebral que sufrió hace dos años y medio.

La novia de Cristiano Ronaldo es portada este miércoles de la revista '¡Hola!', donde ha contado cómo se encuentra tras lo sucedido: "Es el momento más duro que me ha tocado vivir”. "Estoy destrozada, Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza", asegura.

Cómo era la relación con su padre

Tras la noticia del fallecimiento, se especuló mucho acerca de la supuesta mala relación que tenía Georgina con su padre. La joven aclara en la entrevista que "era muy buena, a mi hermana y a mí nos llamaba mis reinas y yo era su chiquitita. Éramos lo que más quería en la vida".

También asegura que él "pudo cometer errores, como todos cometemos. Pero aprendemos de ellos".

No llegó a conocer a Cristiano porque no le gustaba que le vieran en ese estado debido a su enfermedad

¿Llegó a conocer al jugador de fútbol? "No llegó a conocer a Cristiano porque no le gustaba que le vieran en ese estado debido a su enfermedad (...) Él lo admiraba como jugador. Mi padre, como buen argentino, amaba el fútbol". Tampoco conoció a su nieta, Alana Martina, de un año y medio de edad.

También habla de futuros planes de boda con su pareja: "¿Qué si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría (...) En el futuro ya veremos con lo que Dios nos bendice".