Gema López se revela en 'Sálvame': quiere volver a ser una protegida de Paolo Vasile

Gema López perdió su estatus de 'protegida' en Sálvame hace exactamente 15 días. El programa de Telecinco tiene especial consideración con algunos de sus colaboradores, de los que no se habla nada de su vida privada.

En este selecto grupo están María Patiño, Mila Ximénez o Kiko Hernández. También estaba Gema, pero su situación de preferencia en el programa dio un giro de 180 grados cuando se convirtió en la comidilla del espacio al comentarse día sí día también su supuesto affaire con Diego Arrabal.

A pesar de esto, Gema no está dispuesta a perder su situación de privilegio en la cadena de Paolo Vasile y ha decidido revelarse.

Gema López se revela en 'Sálvame'

Este miércoles se volvió a comentar el tema del presunto romance entre Gema López y Diego Arrabal. Sálvame invitó a María Lapiedra, quien habría filtrado la noticia a la prensa.

En plató se encontraba Gema, y ante la sorpresa de todos no se lo pensó dos veces: se levantó y se fue. No quiere que se siga hablando de ella y está molesta con la situación, pues el programa le ha metido a su enemiga en casa.

"No vendo mi vida privada porque no tiene precio", dijo antes de coger sus cosas, quitarse el micro y marcharse, visiblemente molesta.

María Lapiedra se justifica

Ya sin Gema en el plató, María Lapiedra se justificó diciendo que solo ha comentado un “supuesto lío” que le contó Gustavo y que ella ya había visto publicado en dos revistas previamente. "No pensaba que se armaría este jaleo, pensé que pasaría desapercibido como pasó antes", dijo Lapiedra.

Tras ello, Gema contestó: "No voy a hablar de mi vida privada, no la vendo, no tiene precio y si alguien se quiere meter ejerceré los derechos que me corresponden", dando a entender que estaría pensando en demandar.

El supuesto amante, Diego Arrabal, decidió dejar su trabajo en Sálvame. "En la vida no vale todo, en la conciencia de algunos quedará", escribió en un comunicado. Veremos si Gema hace lo mismo...