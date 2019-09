Sale a la luz el dramático episodio que sufrió Gema López hace años

Gema López es muy discreta con su vida privada, tanto que apenas se conocen datos de su intimidad. La colaboradora de 'Sálvame', de hecho, estalló en cólera cuando, hace unos meses, se convirtió en la protagonista del programa de Telecinco por su supuesto –y más que probable– affaire con un compañero de cadena, Diego Arrabal.

La tertuliana evita, siempre que puede, ser el foco de atención por su vida tras la pantalla, una realidad que cambió hace unos días, cuando confesó un dramático episodio que marcó su vida.

El dramático episodio que marcó a Gema López

Gema López compartió con todos los espectadores del programa un duro suceso que vivió en su propia casa hace varios años. La colaboradora sufrió un robo que fue muy dramático para ella. "Fue angustioso, entraron a martillazos", confesó, ante la sorpresa de sus compañeros, que no tenían ni idea de este hecho.

Aunque los ladrones no pudieron llevarse nada de su casa, Gema vivió este episodio con amargura, ya que lo que más le afectó fue que estos desconocidos pudieran haber hurgado en su intimidad: "Lo que más angustia me dio fue pensar que me habían abierto los cajones y me habían tocado la ropa interior".

El hurto, no obstante, pudo haber sido mucho peor, ya que los ladrones no pudieron robarle ni "dinero ni joyas" porque en su casa "no tiene nada de eso".

Muy hermética con su vida privada

La confesión del robo sorprende, ya que Gema es muy hermética con su vida privada. Además del romance que habría tenido con Arrabal, solo se le conoce una relación sentimental anterior.

Gema estuvo saliendo con el director y productor teatral Antonio Pardo. Ambos estuvieron doce años juntos y tienen una hija en común. A principios del año 2018 la pareja decidió emprender caminos separados de mutuo acuerdo. De hecho, tienen custodia compartida de la pequeña

