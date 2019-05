Jorge Javier Vázquez estuvo muy duro con Dakota Tárraga en la última gala de 'Supervivientes 2019'. La joven se quejó del trato de favor que tiene Isabel Pantoja en el concurso, ya que la tonadillera habla en casi todos los programas con sus familiares, mientras que al resto de concursantes no les dejan.

"No me parece bien es que una persona hable con el exterior y aquí los demás no. Esto no es así”, dijo Dakota, que pedía hablar con su padre.

Jorge Javier estalló y le soltó: "¡Vamos! Con los pollos que le montabas en ‘Hermano mayor’ y ahora quieres hablar con tu padre!", dijo, removiendo el triste pasado de la concursante.

"¿Perdona? Eso ya ha pasado en mi vida, no te pases. Que todas las personas tienen derecho a cambiar… ¿Este tío quién se cree que es?", replicó ella, con un par.

Pedro García Aguado carga contra Jorge Javier

Tras la salida de Jorge Javier, Pedro García Aguado, presentador de 'Hermano Mayor' y quien ayudó a Dakota a superar sus problemas, ha estallado contra su compañero de profesión.

"Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vazquez a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar 'Hermano Mayor' para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar", escribió en Twitter.

En Instagram también escribió unas palabras: "Mi más sincero apoyo Dakota y admiración a su valentía. Ojalá este concurso le aporte y no le reste, aunque viendo el comportamiento del presentador no las tengo todas conmigo. Dakota cambió y fue muy Valiente. No puedo decir lo mismo del presentador".

