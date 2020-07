El mensaje de Garazi Ortuzar tras la victoria de su padre en el País Vasco

A comienzos de julio te desvelamos en Vozpópuli, en primicia, quién era Garazi Ortuzar (23), una de las hijas de Andoni Ortuzar (53), presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este domingo, el periodista y político español ha vuelto a revalidar su victoria en el País Vasco, tras ganar las elecciones y obtener 31 escaños, seguido de Bildu con 22 y el PSE con 10.

El líder del PNV es muy celoso con su vida privada, al contrario que una de sus hijas. Garazi, quien estudia Periodismo Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un perfil público de Instagram en los que comparte fotos sexies y también familiares.

Tras el artículo publicado en este diario, Garazi comentó en sus redes sociales que estaba descontenta, pues ella puede "subir lo que me dé la gana, que para eso es su red social" y las fotos que publica "no determinan el tipo de persona" que es "ni mucho menos" su "inteligencia".

Lo que no ha tenido en cuenta Garazi, quizá, es que al ser hija de un político y al intentar ser 'instagramer' se expone a que los medios publiquen información de ella. Algo que no ha permitido su hermana, Maddalen, quien también tiene redes sociales pero privadas y no públicas.

Garazi Ortuzar felicita a su padre

En realidad a Garazi todo este lío le ha venido de perlas, pues cuando publicamos el artículo tenía 24.500 seguidores en Instagram, y ahora ya tiene 36.800. Y en vez de pasar del tema, hacer como que no iba con ella, lo que hubiera acallado los cotilleos, la joven ha seguido publicando opiniones sobre lo que se estaba publicando de ella y también de su padre.

Y este domingo, para seguir dando que hablar, suponemos, le ha dedicado unas bonitas palabras en su perfil tras su victoria en el País Vasco.

"Te lo mereces, como todo lo bueno de este mundo. Orgullosa a rabiar", ha escrito en sus 'stories'.

Padre e hija mantienen una muy buena relación

No sabemos cómo es la relación del político con su hija Maddalen, pero sí cómo es con Garazi, ya que se ha empeñado en que todos lo sepamos por sus continuas publicaciones en Instagram.

Hace un mes, le dedicaba estas palabras a su progenitor: "Qué suerte haber sido educada en valores y principios totalmente opuestos. Qué fortuna haber crecido entre tus cálidos brazos y tus chistes malos. Y qué reconfortante saber que me has inculcado la empatía de la que muchos presumen y muy pocos tienen".

"Es una suerte disfrutarte y admirarte como padre, como persona que se desvive a diario por impulsarme en todas y cada una de mis decisiones aun sabiendo que pueden no ser las mas acertadas, pero son las mías, y por suerte o desgracia, la perseverancia que he visto toda la vida en ti ha acabado siendo uno de mis rasgos principales", continúa.

"Me has enseñado lo que significa la seguridad en uno mismo, en hacer oídos sordos y no mirar atrás, y me has hecho entender que a la gente que te quiere mal, solo tienes que desearle el bien. Eres un ser humano excepcional, inteligente y brillante. Con respuestas para todas mis rebuscadas preguntas y rompecabezas que para mí parecen no tener solución y para ti están resueltos en un abrir y cerrar de ojos... Te quiero continuamente, incluso cuando las cosas se me complican por todo lo que conllevas, te quiero todavía más cuando eso pasa", finaliza.

En fin, ¿qué opinas de todo esto?