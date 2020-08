La ganadora de 'GH VIP' que podría estar ocupando el corazón de Froilán

La Casa Real española no pasa por uno de sus mejores momentos. El rey Juan Carlos anunciaba el pasado lunes a Felipe VI que se va de España "con profundo sentimiento pero con gran serenidad". Sin embargo, la reina emérita seguirá viviendo en La Zarzuela y el resto de la familia continuará con su vida normal.

Pero si hay uno de los miembros de la Familia Real que aparece siempre en las revistas del papel couché, ese es Froilán de Marichalar y Borbón. El joven está continuamente acaparando titulares y su vida sentimental es uno de los temas que más interesan en el mundo del corazón. Ahora, tras la ruptura con Mar Torres en 2019, es posible que el hijo de la infanta Elena tenga un nuevo amor a su lado.

Froilán y Miriam Saavedra, ¿juntos?

El pasado viernes, Sálvame aseguró que Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP en 2018 y expareja del presentador Carlos Lozano, tendría una relación con Froilán. Antonio David Flores, quien fue el encargado de que esta información saliese a la luz, hizo que la colaboradora de Mediaset se pusiera muy nerviosa y lo negara todo rápidamente.

"No he tenido ninguna relación con este señor", afirmó Miriam intentando poner fin a unos rumores que llevan días sonando. Lo que sí reconoció es que le conoce porque en el pasado coincidieron en una discoteca de música electrónica y descubrieron que tenían amigas en común.

Pero la cosa no acabó ahí. Rafa Mora dio más datos del que promete ser sin duda el escándalo del verano: "Me dicen que tú y Mar Torres, la exnovia de Froilán, tuvisteis un altercado en un local de Madrid", afirmó tajante el colaborador. Intentando desmentirlo de nuevo, la exganadora del reality de Telecinco reveló que estos rumores y romances que le estaban atribuyendo habían provocado que el hombre al que estaba empezando a conocerse distanciara de ella.

Marta Torres lo niega todo

Mar Torres, siempre discreta, respondió la llamada de Sálvame y entró en directo en televisión por primera vez. La joven reveló que ni ella ni Froilán conocían a Miriam y que por tanto, lo que señalaba Rafa Mora no era verdad. "No la conozco,ni yo ni mi ex la hemos visto en mi vida", negó tajantemente.

"Me ha sentado mal que se me ponga como una persona agresiva porque no es así", aclaró sobre los motivos de sus palabras. "No me parece normal y lo he puesto en manos de mis abogados", añadió enfadada. Entonces, el colaborador de Telecinco reculó y quiso matizar: "Si se ha malinterpretado te pido disculpas. Me refería a que habías tenido unas palabras con Miriam tras un encuentro". Aunque a muchos les sorprenda, lo cierto es que nada se puede descartar. ¿Será verdad que "cuando llega el calor, los chicos se enamoran"?