Froilán increpa y llama ‘hijos de…’ a unos políticos que comentaban el vídeo del rifirrafe en el AVE

El sobrino del rey Felipe VI ha vuelto a protagonizar una nueva polémica según lo narrado por Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, a través de Twitter. El político ha relatado a través de esta red social el encontronazo que tuvieron él y sus acompañantes, Eduardo Zorrillo-Díaz, portavoz del grupo municipal Málaga Para La Gente en el Ayuntamiento de Málaga; Remedios Ramos, concejala del mismo consistorio por Málaga Para La Gente; y Antonia Morillas, directiva de Izquierda Unida en Andalucía; con Froilán de Marichalar, cuando viajaban en el AVE Madrid_Málaga. El joven venía de ver a su abuelo, el rey Juan Carlos, que se encuentra ingresado en el hospital desde el pasado sábado tras ser operado de la rodilla.

El origen de la disputa fue el vídeo del rifirrafe entre la reina Sofía y Letizia, un tema del que iban hablando y bromeando los políticos y que llevó al hijo de la infanta Elena a saltar y acabar insultándoles, según la versión que cuenta Alba.

“Lo que voy a contar a continuación es algo surrealista, nos ha ocurrido en el AVE Madrid-Málaga de las 18.30, cuando volvíamos del Comité Central del @elpce. Abro hilo”, ha comenzado escribiendo.

Después continuaba escribiendo: “Íbamos @ZorrillaEduardo, @RemediosRamos1 y @Antonia morillas, bromeando sobre la “peleita” de las reinas y la creatividad desatada en redes. De pronto @RemediosRamos1 le pregunta a un chaval pijo y con gorra situado a mis espaldas: ‘Disculpa...¿ Qué es lo que te da asco?’. El tipo contesta: ‘Vosotros me dais asco’. Yo me vuelvo y le contesto: ‘¿Que te ocurre? ¿Algún problema?’. Nos contesta: ‘¿Qué os pasa a vosotros con esa risita que tenéis?’. Le dimos la espalda y pasamos de él porque no teníamos ganas de problemas con alguien que de pronto empieza a insultarnos”.

Ernesto prosigue con su versión de la historia y relata los insultos que les dijo Froilán: “Lo escuchábamos detrás nuestra diciendo: ‘Hijos de ...’, ‘Dais asco’, Bla bla bla... Todo era un tono provocador y chulesco. Lo observábamos nervioso y hablando por teléfono decía : ‘Estos son unos flojos...’ bla bla bla. A que no sabéis quién era??? Para sorpresa de tod@s... FELIPE JUAN FROILÁN DE TODOS LOS SANTOS, nieto de Juan Carlos I y sobrino de Felipe VI. Sí, éste”, escribe junto a una imagen del sobrino del rey Felipe.

El relato acaba así: “No tengo fotos, sólo los testimonios de las cuatro personas que estábamos allí. Moraleja: El 14 de Abril mis colegas y yo te esperamos en las calles”.