Frank Cuesta, a Dani Mateo: “¿A que no tienes huevos de limpiarte el culo con una estelada?”

Dani Mateo ha vuelto a causar una gran polémica con el sketch del pasado miércoles 31 de octubre en ‘El Intermedio’, en el que se limpiaba los mocos con la bandera de España durante varios segundos. La parodia comenzaba con una parodia de la lectura de la Constitución, aunque en su lugar leyó el prospecto del Frenadol.

Dani Mateo se limpia los mocos con la bandera de España en un spot con @GranWyomingTV. pic.twitter.com/zXwBqFvruq — Matthew Bennett (@matthewbennett) 1 de noviembre de 2018

Mientras leía, fingió estornudar y utilizó la bandera de España a modo de pañuelo para sonarse la nariz. A continuación decía en tono irónico: “¡Hostia!, ¿qué he hecho? No quería ofender a nadie”, mientras hacía que la limpiaba y besaba. “Mira, sana, sana culito de rana. De verdad, no quería ofender ni a los españoles ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos”, haciendo referencia a la bandera que tenía al lado.

Rápidamente, Dani Mateo y su sketch recibían un aluvión de críticas. Incluso el presentador Frank Cuesta mostraba su desagrado y arremetía contra él a través de una carta que le ha dirigido al humorista a través de las redes sociales.

El escrito comenzaba así: “Me ha dado mucha pena ver cómo poco a poco se pierde el respeto por los valores de nuestro país. La verdad es que sí, al final del día es una tela de colores pero es la tela que representa la unión de un país, es un valor muy importante por ejemplo para los militares que defienden nuestras libertades fuera de nuestras fronteras”.

“Te burlas de algo que para muchos representa más que un trapo”

Después continuaba diciendo. “Unos tendrán más preferencia por la republicana, por la estelada, por la de León o por la asturiana. Pero al final del día, hoy, 1 de noviembre de 2018, esa es la bandera que veremos cuando suene el himno nacional, era la bandera cuando nuestro equipo nacional ganó el mundial, es la bandera con la que se cubre Nadal cuando gana otro Roland Garros, es la bandera que cubría los féretros de los asesinados por ETA, la que cubrió a mi primo guardia civil Ulpiano cuando le arrebataron la vida cumpliendo su deber”.

“Es posible que un día se cambie esa bandera y tengamos otra, no sé, pero hoy en día, si no somos capaces de respetar algo que nos une más que nos separa, vamos muy mal. Entiendo que ejerces tu libertad de expresión, no es delito, pero piensa en cómo se sentirá un militar en el medio de África que está allí para que tú puedas tener una vida placentera en Madrid, cuando te burlas de algo que para muchos representa más que un trapo. Como le dije un día a Willy Toledo: Dani, ¿a que no tienes huevos de limpiarte el culo en la televisión con una bandera estelada o con la bandera del ISIS? ¿A que no?”, finalizaba el texto.

La Sexta ha eliminado el vídeo y Dani Mateo ha pedido disculpas

La polémica que se ha generado ha sido tal que La Sexta ha eliminado el vídeo de su página web y Dani Mateo se ha visto obligado a pedir disculpas: “El sentido del sketch de la bandera era –o así lo entendí yo– demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender”, escribió en Twitter.

Después escribió otro mensaje en el que se podía leer: “Cuando uno decide poner su vida al servicio de la risa sabe que éstas son las consecuencias, pero a veces resulta duro. Sin embargo, éste es mi trabajo y tengo que apechugar. Por eso me dediqué a la comedia, para hacer la realidad más llevadera”. para finalizar escribió: “Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo”.

El sentido del sketch de la bandera era - o así lo entendí yo - demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 de noviembre de 2018