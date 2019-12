Frank Cuesta da a entender que sufre cáncer de nuevo

Hace mucho tiempo que Frank Cuesta no daba que hablar, sobre todo en lo relacionado con su salud. El presentador de televisión y herpetólogo sufrió cáncer en 2015, y parece que ahora vuelve a estar luchando contra la misma enfermedad.

El conductor del espacio televisivo Wild Frank ha publicado varios vídeos en sus redes sociales que han preocupado a sus seguidores, pues aparece sin cabello. Tras la avalancha de comentarios, ha subido un vídeo explicativo a sus redes:

"Muchos me estáis preguntando por qué no tengo pelo.He estado malo durante un tiempo, y por la medicina que me han dado, pues se te cae el pelo de todo el cuerpo", dijo, sugiriendo que se trata de nuevo de su tratamiento contra el cáncer.

Ver esta publicación en Instagram www.youtube.com/frankcuestacanalyoutube Una publicación compartida de Frank Cuesta (@cuestafrank) el 5 Dic, 2019 a las 2:16 PST

Bromea con su enfermedad

Dicen que al mal tiempo, buena cara. Y eso es justo lo que ha hecho Frank, quien ha subido un vídeo en el que se comparaba con una especie exótica, bromeando de su ausencia de cabello: "Crocus guarris pelatus es un bicho diferente. Algunos lo confundiréis con el Crocus guarris guarris, el original. Este bicho es el mismo que el original pero se le ha caído el pelo, y como se le ha caído le pelo está muy feo. Pero tiene una característica: tiene cosas muy parecidas al original. A los dos les gusta tocar los cojones a los animales y a los dos les gusta tocar los cojones en las redes sociales".

¿Y su novia?

No sabemos si Frank sigue con Estefanía Royal. La relación entre ambos salió a la luz el pasado mes de julio. Ella es una española afincada en Tailandia, de 35 años, madre de dos niñas, bailarina de profesión y animalista. De hecho, ahora está implicada en el refugio que el propio Frank tiene en Bangkok, donde da clases de danza.

Frank Cuesta dijo en su día que su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith, quien sigue encarcelada en Tailandia tras caerle una condena de 15 años por ser detenida con 0,005 gramos de cocaína encima, sabía de esta relación.

"Creo que tenía derecho a rehacer mi vida. Pero la historia es difícil y la explicaré más detenidamente cuando vaya a España", añadió.

¿Qué opinas de Frank Cuesta?