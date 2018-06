Fran Rivera hace caja con su segundo hijo, el nuevo chalet de Kiko Hernández y Georgina Rodríguez habla de los rumores de embarazo

Fran Rivera y Lourdes Montes serán padres de nuevo

El torero y la diseñadora han concedido una entrevista en ‘¡Hola!’ en la que han anunciado, a golpe de exclusiva, que están esperando su segundo hijo. Lourdes Montes, de 34 años, señala que está embarazada de dos meses y medio y que está llevando “un embarazo peor que el anterior”.

Por su parte, Francisco Rivera explica que se enteró de la noticia a través de su hija Carmen, que cumplirá 3 años el próximo 19 de agosto, que le dijo: “Papá, va a venir la cigüeña”. Para el diestro será su tercero hijo, ya que también es padre de Cayetana, de 18 años, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo.

El nuevo chalet de Kiko Hernández

El colaborador de ‘Sálvame’ ha abierto las puertas de su nueva casa en la revista ‘Diez Minutos’. Se trata de un chalet de cuatro plantas situado en una urbanización privada a las afueras de Madrid. “La casa es ideal para mis hijas, Abril y Jimena”, ha señalado Kiko Hernández.

La parcela tiene una extensión de 2.000 metros cuadrados y la vivienda cuenta con más de 500 metros cuadrados. Kiko y las niñas cuentan con todo tipo lujo de detalles en ella: habitaciones decoradas al mínimo detalle, amplio salón, gimnasio, piscina, sala de juego…

Georgina Rodríguez desmiente su embarazo

La novia de Cristiano Ronaldo hizo saltar las alarmas de un posible embarazo en la pasarela Gran Canaria Moda Cálida donde apareció con un ajustado look compuesto por falda de tubo verde flúor, top transparente negro y un ceñido cinturón, con el que se le marcaba un poquito de tripa.

Ahora Georgina Rodríguez ha desmentido la noticia en ‘¡Hola!’: “Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”.

Aunque asegura no estar embarazada no descarta quedarse de nuevo en un futuro próximo: “En el futuro, nos gustaría ampliar la familia”.

Sofía Suescun habla de su dura infancia

La ganadora de ‘Supervivientes’, que también lo fue de ‘Gran Hermano 16’, habla por primera vez de su dura infancia y de cómo su padre le ha provocado el tener problemas para relacionarse con el sexo opuesto. “Desconfío de los hombres por lo que me hizo mi padre”, señala, para después explicar: “Dejé de ver a mi padre a los 15 años, fue el día más feliz de mi vida. Conforme iba cumpliendo años no entendía que me hacían ir con una persona que pagaba a mi madre”.

Después describe así el infierno que vivió: “Mi padre me recogía borracho en el coche. El plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho. Yo salía y me tumbaba en un banco a esperar. A veces él salía del bar y se olvidaba de mi, se montaba en el coche y yo tenía que llamarle”. Debido a esta situación comenzó a nacer un profundo rechazo hacia su padre y al estar con él los fines de semana: “Yo lloraba agarrada a mi madre y el policía me soltaba y me metía en un coche para llevarme con mi padre”. (Lecturas).

El hermano del maestro Joao es un niño robado

La revista ‘Lecturas’ también nos trae a otro de los protagonistas de ‘Supervivientes’, el maestro Joao, que posa junto a su madre Benita, a la que adora. Además desvela la dura infancia que ha pasado también, ya que hace 67 años su madre dio a luz a su hermano mayor y nunca más se supo de él.

La madre del maestro relata: “Di a luz a un niño grande, a las otras madres les traían a los bebés para darles de mamar y a mí no” y añade: “El mayor nació el 25 de febrero de 1951 en el hospital Santa Cristina de Madrid y ahí me lo robaron. Estaba sola...”.

El bautizo de la nieta de José Ortega Cano

José Fernando Ortega Cano y su pareja Michu han bautizado a su hija María del Rocío. A la ceremonia acudió el padre del joven, José Ortega Cano, y su hermana, Gloria Camila que prefirió no asistir a la posterior comida que hicieron para celebrar el bautizo. (Semana).

Carmen Borrego prepara su transformación física

La hija de María Teresa Campos ha comenzado su anunciada transformación física ya que se le ha visto dando el primer paso, entrando en una clínica dental. Carmen Borrego ya anunció en el reality de Las Campos su deseo de cambio y de pasar por el quirófano por lo que veremos su transformación en la próxima entrega del reality. En el programa, la hermana de Terelu Campos mostró su deseo de quitarse el doble mentón, la papada. (Semana).