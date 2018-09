Francisco Rivera critica el estilismo de Pedro Sánchez: “Viste como un mamarracho”

El presidente del Gobierno y su mujer Begoña Gómez se reunieron con Donald Trump y su mujer Melania el pasado martes en Nueva York con motivo de la 73 Asamblea General de la ONU.

El estilismo de la mujer de Pedro Sánchez, un vestido de la firma española Del pozo de 2.300 euros, fue muy comentado. Ahora ha sido Francisco Rivera el que ha criticado el estilismo de Pedro Sánchez tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos. “Pedro Sánchez viste como un mamarracho”, ha señalado en ‘Espejo Público’.

Después ha continuado diciendo: “Para empezar, se podía haber cogido el bajo de los pantalones” y ha añadido: “El chaleco es un horror y la corbata morada... no hay necesidad”.

Carmen Lomana, sobre Begoña: “Parece una azafata de American Airlines”

Por su parte, Carmen Lomana hizo su valoración pero de Begoña Gómez: “Es espantoso, parece una azafata de American Airlines. Este vestido no se lo tenía que haber puesto, no era una visita de Estado y esto no viene a cuento”.

La mujer de Pedro Sánchez acaparó todas las miradas y fue objeto de críticas y memes por su vestidode Delpozo de 2.300 euros, al que compararon con una bandera. Un diseño que era un un guiño a Melania Trump, que ha lucido varios diseños de Delpozo, y un homenaje al diseñador Josep Font, que acaba de anunciar su marcha de la firma tras encumbrarla al éxito internacional.