Fran Rivera alertó de la gravedad del coronavirus en febrero (y le dijeron de todo)

Fran Rivera ha reaparecido en 'Espejo Público', donde es colaborador, para hablar de coronavirus. El torero fue de las pocas personas que alertó de la gravedad del Covid-19 y de lo poco que se estaba haciendo en España para prevenir todo lo que después ha venido.

El pasado 26 de febrero, el diestro fue muy criticado, sobre todo por el sector de la izquierda, por sus palabras, en las que alertaba del virus.

"Casi me queman en la hoguera, pero estaba claro. No hay que ser muy inteligente ni estudiar en Harvard para ver que lo que venía era gordo", dijo este miércoles muy satisfecho de haber sido valiente por decir lo que muchos pensaban.

Fran Rivera dijo en febrero que "quitarle hierro al asunto depende mucho de que los gobiernos no están preparados para lo que se viene encima. Lo que viene es mucho más serio de lo que parece. Me da mucho miedo y estoy muy preocupado".

"Me preocupa que en China no haya los muertos que dicen que hay, que haya más, que haya un índice de mortalidad mayor que el que dicen que hay, que el contagio sea mucho mayor y haya mas gente contagiada y que los Gobiernos no estén contándonos la realidad de las cosas", dijo hace dos meses.

Susanna Griso le tachó de "Nostradamus" y muchas personas le criticaron abiertamente:

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España. pic.twitter.com/l1g46IcwXy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2020

La OMS recomienda no hacer caso a Fran Rivera en absolutamente nada, ya sea Coronavirus, políticas económicas o maltrato animal. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) February 26, 2020

El problema no es que Fran Rivera y Cayetano Martínez de Irujo sean unos bocachanclas indocumentados, el problema es que una inconsciente, supuesta profesional de la comunicación, como @susannagriso los lleve a un programa de tv para hablar de algo tan serio como el #coronaviruspic.twitter.com/WwpEOOKDYY — Agustín Martínez 🔻 (@Agus_Martinez58) February 26, 2020

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar de la nueva ley de libertad sexual al abogado defensor de los violadores de La Manada y del coronavirus al torero Fran Rivera. TV basura. pic.twitter.com/YWa581W7ko — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 4, 2020

Fran Rivera mata más que el coronavirus. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) February 26, 2020

Me parece increíble que en @EspejoPublico tengan contertulios como Fran Rivera que es torero y no tiene ni idea de medicina ni de “Coronavirus” y sus argumentos son los de alguien sin conocimiento que ni hacen más que expandir un terror “irreal” — 𝙹𝚘𝚛𝚐𝚎 𝙾𝚞𝚋𝚎𝚕 🦖 (@JorgeOubel) February 26, 2020

Muy en serio no te puedes tomar el Coronavirus cuando hasta Fran Rivera opina sobre él. pic.twitter.com/uSjWB1vqpq — Gabriel Corominas (@CorominasG) February 26, 2020

Poner a especialistas, de la calidad de Fran Rivera, a hablar del coronavirus para crear alarmismo. Bravo Espejo Público, bravo 👏🏻 #CoronavirusESPaña#CoronavirusESPpic.twitter.com/mavXRYba1c — Fran (@Fran_relatos) February 26, 2020

Espejo Público ha llevado a hablar del corona virus a nada más ni nada menos que a Fran Rivera, toda una eminencia de la medicina en España. — El Grinch (@SuperManuPerez) February 26, 2020

