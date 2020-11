El plan de Fran y Cayetano Rivera para recuperar la herencia de Paquirri, "oculta" en Cantora

Aún no nos hemos recuperado de la bomba del pasado viernes 13 de octubre. Kiko Rivera se sentó en el plató de Telecinco para contar toda la verdad sobre el enfrentamiento público que tiene con su madre.

Lo que parecía una trama más del Dj para hacerse platós y con ello ganar unos cuantos miles de euros, ha resultado ser todo un escándalo que afecta a su madre, Isabel Pantoja, y a los otros hijos de Paquirri (hermanos de Kiko Rivera), Francisco y Cayetano.

El 2 de agosto, el día de Kiko Rivera descubrió los bienes de Paquirri escondidos en Cantora

Kiko Rivera confesó que el 2 de agosto de este año cambió radicalmente la relación que hasta ahora tenía con su madre y con su tío Agustín. ¿La razón? Estaba en Cantora y de pronto vio la puerta abierta de una habitación que siempre estaba cerrada. Dentro estaban todos los trajes y pertenencias que Paquirri dejó en herencia a los dos hijos que tuvo con Carmina Ordóñez, Fran y Cayetano Rivera.

"Cuando vi todo aquello me quedé en shock. Mi madre me dijo que eso era mío, de cosas que me había dejado mi padre. Pero yo sabía que aquello no era mío", contó el Dj el viernes.

Los hermanos nunca pudieron tener esta herencia, porque Isabel Pantoja dijo que le habían robado en Cantora y que todas las pertenencias de Paquirri, su exmarido, había desaparecido.

Fran y Cayetano nunca se creyeron esta versión, tampoco Carmina: sabían que Isabel Pantoja tenía todo eso pero que no quería dárselo a los hijos. Ellos lo pelearon en los juzgados, hasta que desistieron por no dañar a su hermano Kiko. En 2017, ambos hablaron del asunto con Toñi Moreno: "Es nuestro hermano y no tiene culpa de nada, al contrario, sabemos que él querría que nosotros tuviéramos nuestras cosas, pero es incomprensible".

Kiko Rivera, del lado de sus hermanos al saber qué hizo su madre

Kiko Rivera siempre estaba en medio de este litigio. Él creyó siempre a su madre, como cualquier hijo. Claro, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que sus hermanos llevaban razón y que Isabel Pantoja, por algún motivo que el propio Kiko desconoce, privó a los dos primeros hijos de Paquirri de tener sus pertenencias.

El Dj reveló todo esto el viernes en Telecinco, en un especial llamado 'La herencia envenenada', y dijo haber contado todo antes a sus otros hermanos, quienes le agradecen este gesto. Fran Rivera, de hecho, entró en directo para agradecerle la valentía a Kiko: "Papá estaría orgulloso", dijo.

Francisco y Cayetano Rivera tienen un plan para recuperar su herencia de Paquirri

Las declaraciones de Kiko Rivera sobre la herencia de Paquirri han animado a sus hermanos a recuperar de una vez por todas lo que es suyo, lo que les pertenece. El abogado de Fran y Cayetano, llamado Joaquín Moeckel, se ha pronunciado sobre el plan a seguir.

"De ser cierto lo que ha dicho Kiko Rivera, que ha visto esos bienes en la finca, tendríamos que seguir con la ejecución judicial de la sentencia civil que condenaba a la señora Pantoja a entregar esos bienes a sus hijos", ha manifestado el letrado a Gtres.

"El procedimiento es bastante simple, pues, aunque sea un pleito antiguo, no pasa nada porque no prescribe lo que es la propia ejecución del pleito", por tanto, "sería dirigirnos al juzgado que condenó a la señora Pantoja a entregar los bienes, a decir que hemos tenido conocimiento de esta situación y que queremos seguir con la ejecución adelante", ha añadido Moeckel.

"Si se demuestra que los bienes están y la ejecución no se cumple por las buenas con una entrega voluntaria pues estaríamos ante dos cosas, una ejecución forzosa, que sería ir a por los bienes a la finca, y un posible delito, si es que es así, de obstrucción a la justicia que sería desobediencia", ha explicado el letrado.

En fin, seguiremos informando. Esperemos que, de ser cierto todo lo que contó Kiko (que, a todas luces, lo parece), los hermanos Rivera Ordóñez recuperen lo que es suyo, así como Kiko, quien también le reclama dinero a su madre de la misma herencia.