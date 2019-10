Boda de Rafa Nadal y Mery Perelló: salen a la luz las primeras fotos de la boda

Este fin de semana se ha celebrado la boda de Rafa Nadal (33) y Mery Perelló (31). Los novios, que llevan saliendo 14 años, siempre han sido muy celosos de su intimidad, y han seguido esa misma tónica en su gran día. No obstante, han decidido compartir las fotos de su enlace para los medios.

En las instantáneas, vemos a la pareja muy acaramelada posando con unas vistas increíbles de Mallorca. Ella luce un vestido diseñado por Rosa Clará, cuyo escote caja y manga larga acentúan la elegancia de Mery. El traje está bordado a mano con micropedrería incrustada en el dibujo. La falda, de seda y línea evasé, también está hecha a mano.

El novio se decantó por un chaqué gris hecho a medida de la firma italiana Brunello Cuccinelli.

Una boda blindada

La boda se celebró este sábado 19 de octubre en Sa Fortaleza, un castillo que data del siglo XVII y que está en la zona de Pollença, Mallorca. Las cámaras de los paparazzi no pudieron captar ni un instante de la boda, y los invitados no pudieron hacer fotos, ya que los novios pidieron expresamente a sus convidados que no llevasen sus smartphones al evento.

El convite: los chefs y la decoración

El convite fue de la mano del catering 'El Jardín', de la chef mallorquina Maca de Castro, quien tiene una estrella Michelín y tres soles de Repsol. También participó en la comida el chef Andrés Moreno, del restaurante Sa Punta y de la familia de Nadal.

De la decoración se encargó la empresa dirigida por Helena Alomar y Marga Sureda.

El cura

El sacerdote que oficializó la ceremonia será Tomeu Catalá, amigo íntimo de la familia. Este hombre es una personalidad en Mallorca, donde ha cosechado una gran fama por ayudar a los drogodependientes en el Proyecto Hombre.

500 invitados

A la ceremonia asistieron entre entre 350 y 500 invitados. Los fotógrafos pudieron captar fotos de los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, así como del también tenista mallorquín Carlos Moyà, con su mujer, Carolina Cerezuela.

También se vio llegando al Puerto de Pollença a varios amigos de la pareja como los tenistas Marc López, Feliciano López, David Ferrer y el argentino Juan Mónaco, el entrenador Francis Roig, el médico Ángel Ruiz-Cotorro y los empresarios Manuel Piñera y Richard Mille.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de esta pareja?