La foto que podría probar la infidelidad del príncipe Guillermo a Kate Middleton

La imagen ha llegado en el peor momento. En medio de una ola de rumores sobre la supuesta infidelidad de Guillermo de Inglaterra con Rose Hanbury, la ex mejor amiga de Kate Middleton, acaban de publicarse una fotos que probarían este idilio extramatrimonial.

La pareja está retratada en una club nocturno de Reino Unido, y da la impresión de que se dan un beso.

So wise he went kissing other women when Kate was pregnant 🤣🤣🤣🤣 he obviously can't keep his community Willy in his pants 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nmZQ0PpGbZ