Mar Torres es conocida por haber sido durante años la novia de Froilán de Marichalar y Borbón. Los jóvenes, de 22 años, decidieron romper su relación en 2019 y seguir caminos separados. Desde entonces, ella es 'influencer' en redes sociales.

Tras numerosas operaciones y retoques varios, Mar Torres se ha abierto camino en el mundo de Instagram, donde la siguen más de 45.000 personas. En su perfil suele mostrar una cara amable, menos hoy, que ha roto a llorar tras las críticas que ha recibido por publicar una foto en lencería.

La foto en lencería de Mar Torres, exnovia de Froilán, de la que todos hablan

Mar Torres decidió probarse un conjunto rojo de lencería muy sexy e inmortalizar el momento frente al espejo para después compartirlo con sus seguidores. Al recibir posteriormente una avalancha de críticas, decidió borrarla.

Tal fue el disgusto que le produjo el rechazo hacia su persona por esta foto que le dio un ataque de ansiedad y tuvo que tomarse un ansiolítico para calmarse.

Rota de dolor y llorando a lágrima viva, Mar ha confesado en sus stories de Instagram que ha recibido "mensajes muy duros de personas muy cercanas a mí, familiares, por mi foto en ropa interior. (...) Mensajes de 'eres una prostituta'... una barbaridad de cosas... de ''no sabes cómo llamar la atención...".

"Pido que haya respeto y que todo el mundo pueda hacer lo que le da la gana con su vida y con su cuerpo hoy en día. No entiendo por qué hay que machacar a la gente de esta manera. Todos tenemos corazón y cabeza y todo esto es muy fuerte. Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo ni hago daño a nadie. Solamente pido, hacéis mucho daño a la gente y aunque todo parezca bonito en Instagram os juro que no lo es", ha añadido, muy disgustada.

Su gran cambio

Lo que más llama la atención de Mar Torres es su cambio físico, pues no queda nada de aquella joven que conocidos en 2014.

La joven ha pasado por 'boxes' en varias ocasiones para retocar, sobre todo, su rostro. Se ha retocado los labios y se ha hecho numerosos tratamientos faciales, además de cambiarse el cabello y el estilo al ciento por ciento.

Torres pertenece a una de las familias más ricas de España. La ex de Froilán es nieta de Tomás Fuertes, propietario del grupo Fuertes (El Pozo), un holding que se valora en 1.000 millones de euros. Su familia, además, tiene numerosas empresas agroalimentarias, inmobiliarias, hosteleras y parques temáticos.