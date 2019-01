El forense de la autopsia de Mario Biondo, el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva, será investigado

El 30 de mayo de 2013 el cuerpo de Mario Biondo fue encontrando sin vida en su domicilio. La muerte del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva conmocionó al público por las extrañas circunstancias en las que todo ocurrió. Entonces, el suceso se cerró como un caso de suicido decretado por la justicia española. Hoy, el caso vuelve a ponerse en el foco de atención, después de conocer que el forense que hizo la autopsia de Biondo será investigado.

El motivo es que los padres del entonces operador de cámara, Santina D'Alessandro y Pippo Biondo sostienen, desde entonces, que su hijo fue asesinado ante la incredulidad de que pudiera quitarse la vida voluntariamente. Teoría que Raquel Sánchez Silva prefirió no secundar, manteniéndose al margen.

Así, los padres de Mario Biondo iniciaban una lucha con el fin de corroborar su hipótesis. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido la querella presentada por D'Alessandro y Biondo contra el forense que decretó el suicidio.

Es la respuesta a una demanda que los padres presentaron hace casi un año, en mayo de 2018. Meses más tarde, en octubre, se desestimaba, pero recurrieron a una instancia superior hasta que finalmente, se ha ordenado la investigación del forense de Mario Biondo.

¿Por qué tras desestimarla, ahora sale adelante? Según esgrime la Audiencia Nacional, hay diferencias entre el informe que el forense firmó en 2013 y el que realizó tras una segunda autopsia que se hizo a petición de los padres del cámara.

Caso reabierto

Ahora, tras la decisión de la Audiencia Nacional, el caso de la muerte de Mario Biondo se reabre de nuevo. Los padres, incluso, exigieron la exhumación del cádaver de su hijo para una tercera autopsia. Los resultados de la misma llegaran a finales de este mismo mes.

Santina D'Alessandro y Pippo Biondo han acusado al forense de Mario Biondo de no haber completado de manera exhaustiva el cuerpo de su hijo. En el segundo examen no se llegó a la apertura del cráneo, por lo que en no se llegó a ver un hematoma que Biondo podría presentar en el cerebro. Esta entre otras diferencias, son algunas de las que han llevado a la Audiencia Nacional a volver a poner el suceso sobre el tapete.