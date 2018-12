Final OT 2018 - Famous se convierte en el ganador del talent (y se lleva el maletín de 100.000 euros)

Famous se ha convertido en el ganador de 'OT 2018' en su gala final. Han llegado hasta aquí cinco candidatos.

En el talent show de La 1, presentado por Roberto Leal, los finalistas han ido actuando uno a uno, y han contado qué les había parecido su paso por el concurso. Sabela ha sido la última en actuar, trasAlba Reche, Famous, Julia y Natalia.

Casi al final de la gala se ha descartado a Julia (la menos votada), seguida de Sabela. La tercera finalista ha sido Natalia y la segunda Alba. Así pues, el ganador de 'OT 2018' ha sido Famous.

Famous, ganador

La sorpresa ha sido máxima, ya que todo indicaba que iba a ganar el concurso Alba o Natalia. El joven apenas podía creérselo. Se ha abrazado con todos los compañeros y luego con sus padres, que han subido a plató.

"Me quedo sin palabras. Estamos muy orgullosos. Que siga trabajando. Gracias al público y a todo el mundo. Os quiero", ha dicho el padre.

"Lo primero, agradecer a todo el público. Es que, joder, no me lo creo", ha dicho Famous, aún incrédulo.

Amaia Romero, que ha acudido a la gala, ha sido la encargada de 'pasar el testigo' al nuevo ganador del talent show.

Estas han sido las actuaciones de Famous

Famous ha cantado 'And I Am Telling You I’m Not Going' de Jennifer Hudson.

Y 'Faith' de Stevie Wonder.

Los concursantes cantan 'Somos'

Al ser la final, los exconcursantes del talent han ido a plató, donde han cantado 'Somos', la canción que todos compusieron:

