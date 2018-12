Final OT 2018: Amaia Romero vuelve al plató de La 1: "Estoy muy nostálgica"

La ganadora de 'OT 2017', Amaia Romero, ha sido la invitada de honor en la gala final de 'OT 2018', que ha ganado Famous.

La joven de 19 años ha acudido al programa a cantar su nuevo single, 'Un nuevo lugar', un tema mágico sin artificios. Tras actuar maravillosamente bien, como siempre, Amaia ha dicho que estaba muy "nerviosa, más que en ninguna gala" y que "volver al plató" ha sido "un cruce de emociones".

"Me trae muchos recuerdos. Estoy muy nostálgica, pero mucho", ha dicho. Roberto Leal, el presentador, le ha preguntado que cuándo sacará nuevo disco: "Pues no lo sé, la verdad, cuando esté a gusto, cuando me sienta cómoda. Como esta canción, que sé que no es muy larga... (risas), pero la he sacado cuando he estado a gusto y sentía que debía hacerlo".

"Vamos, ¡que lo próximo saldrá cuando ella quiera y ya está!", ha añadido Roberto, riéndose. El público no ha parado de aplaudirla y soltarle piropos, y la verdad es que como Amaia, ninguna.

Amaia canta 'Un nuevo lugar'

Esta ha sido su actuación en la gala:

¿Te gusta Amaia, lector? Nosotros somos súper fans.