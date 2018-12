Final OT 2018: Alba Reche emociona a todos en la última gala con su actuación

Este miércoles se ha emitido la gala final de 'OT 2018'. Han llegado hasta aquí cinco candidatos –Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela–, y solo uno se convertirá en el ganador de la edición.

En el talent show de La 1 presentado por Roberto Leal, los finalistas han ido actuando uno a uno, y han contado qué les había parecido su paso por el concurso.

La primera en hacerlo ha sido Alba Reche: "No me imaginaba que Operación Triunfo fuese así. No te imaginas lo que es hasta que no estás dentro. Pensaba que iba a ser más duro, y que iba a ser una academia sin más. Piensas mucho aquí en la familia, en qué pensarán..."

"Hemos formado un grupo muy chulo, pero porque nos unían muchas cosas, como mínimo la empatía", cuenta Alba.

La actuación de Alba Reche

En la gala, la joven ha cantado 'Creep' de Radiohead.

"Te quería dar las gracias porque has sido un regalo para este programa. Se acaba OT. No sé si este año será bueno, si ganaremos Eurovisión... pero todo eso da un poco igual porque te tenemos a ti", le ha dicho el miembro del jurado Joe Pérez.

¿Te gusta Alba, lector?