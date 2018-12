La madre de Suso y su novia, Aurah Ruiz, a 'tortas' en la final de 'GH VIP 6'

'GH VIP 6' ha llegado este jueves a su final. Miriam Saavedra ha sido la ganadora del reality show de Telecinco. La peruana, clara favorita desde el comienzo, se ha llevado los 100.000 euros del premio final, a lo que hay que sumar su sueldo semanal, un mínimo de 75.000 euros en total por haber aguantado casi cuatro meses en la casa de Guadalix.

Pero antes de esto, han pasado más cosas:

Suso se ha reencontrado en plató con su novia, Aurah Ruiz, y con su madre, Merche, a quien había visto antes. La relación entre ambos ha sido muy polémica, y él ha sido muy criticado por los comentarios machistas que le dijo él a su chica.

Yo me notaba muy desafortunado. Pero era la primera vez que sentía todo esto, estaba enamorado Suso

En la casa, Suso soltó perlas como: "La voy a querer siempre, pero mi novia no va a ser, como mucho 'follamiga', que pa' follar sí que me gusta", "te veo enseñar el culo y las tetas a los tíos delante de mi puta cara, a ver si te sabes comportar" o "yo te prohibiría llevar escote".

"Yo me notaba muy desafortunado. Pero era la primera vez que sentía todo esto, estaba enamorado, y era nuevo para mí. No supe gestionarlo. Mi relación con Aurah fue muy difícil. Yo sentía por ella desde el principio y quería ocultarlo", ha asegurado Suso al ver algunos vídeos. A lo que Aurah ha contestado: "Te he defendido igualmente. Pensaba que no habías sabido gestionar tus sentimientos".

Creo que tienes comportamientos machistas fruto de una poca formación académica y cultural Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez le ha dado un consejo: "Vas a tener que reflexionar. Se ha hablado mucho de tu machismo. Se ha hablado de expulsión disciplinaria, pero yo no creo en eso. Creo en la educación, en mejorar. Yo sí que creo que tienes comportamientos machistas fruto de una poca formación académica y cultural. Creo que puedes salir de ahí, y aprender de tus errores. Te dicho todo esto para que esperes lo que vas a encontrar fuera".

"Yo soy consciente de que he hecho comentarios desafortunados, pero voy a mejorar. Y desde aquí pido perdón a todos", ha añadido el finalista.

La madre no quiere a la novia

Tras ello, se ha emitido un vídeo de la discusión que tuvieron Merche y Aurah en uno de los debates. A la madre le sentó mal una contestación de la joven, y le dijo que no entendía por qué la hablaba con ese tono y tan acelerada.

En plató, Aurah ha querido arreglar las diferencias, pero la madre no ha dado su brazo a torcer, y ha dejado bastante mal a la novia de su hijo. "Yo no voy a decir nada. Lo que te tenga que decir sobre ella, te lo diré en privado", ha repetido una y otra vez, con unos gestos que evidenciaban que la concursante no era de su agrado.

Yo no voy a decir nada. Lo que te tenga que decir sobre ella, te lo diré en privado La madre, al hijo

"Entonces, ¿la Navidad dónde la pasamos? Me están entrando ganas de coger el coche y volver a meterme dentro", ha dicho Suso para romper el hielo. Pero ni por esas. Tras ello, se ha posicionado claramente a favor de su progenitora: "Yo a mi madre la admiro, y lo sabe todo el mundo".

"Quiero que me explique qué fue lo que dije que le molestó tanto", ha añadido Aurah. La madre, silencio.

