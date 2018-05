Un espontáneo salta al escenario durante la actuación de Reino Unido

Un espontáneo ha saltado al escenario de Eurovisión 2018 mientras interpretaba su tema ‘Storm’ actuaba la representante de Reino Unido, Surie, en la final del festival de Eurovisión que se celebra en el estadio Altice Arena de Lisboa (Portugal).

El individuo ha arrebatado el micrófono a la cantante, aunque rápidamente ha sido reducido por los miembros de seguridad, que le dieron un nuevo micrófono para que pudiese seguir cantando.

La cantante ha seguido interpretando su tema bajo un aplauso atronador del público, aunque al final de la actuación ha roto a llorar. Finalmente, Reino Unido norepetirá la canción ya que la cantante y su equipo se sienten satisfechos con la interpretación.

Tras el percance, Reino Unido, que estaba entre los últimos en las listas de las casas de apuestas, escaló hasta el undécimo puesto en la lista de favoritos, que encabezan Chipre e Israel.

A man just snatched @surieofficial's microphone but our girl kept on slaying. Surely she'll be given the chance to perform again? #Eurovision#ESC2018pic.twitter.com/sGNmjse4r6