¿Quieres saber en qué puesto ha quedado España en Eurovisión?

No ha podido ser. España no ha ganado tampoco este año el festival de Eurovisión 2018 y se ha tenido que conformar con el puesto número 23, con 61 puntos. Desde el principio las casas de apuestas no contaban con la victoria de Amaia y Alfred. Sin embargo, la pareja ha estado impecable interpretando 'Tu canción' y la puesta en escena ha sido muy buena. No hubo ningún error sobre el escenario ni vocal ni técnico. Otra cosa es que 'Tu canción' no haya sido una buena elección.

Si lo comparamos con el año pasado, ha obtenido muchos más puntos que en la edición anterior, que sólo obtuvimos 5 puntos con la interpretación de Manel Navarro, y quedamos en la última posición, la 26. Sin embargo, sólo nos diferencian entre un año y otro, tres posiciones.

En la votación del jurado profesional (por países), Austria y Suecia han sido la gran sorpresa alzándose con el primer y segundo puestos respectivamente. El país austriaco ha obtenido 271 puntos con César Sampson, después Suecia con 253 para el cantante Benjamin Ingrosso y en tercera posición Netta, de Israel con 212 puntos.

Sin embargo el televoto ha dado otro vuelco a los resultados. El tercero más votado ha sido Italia, que ha pasado de estar al final de la lista a meterse entre los cinco primeros. En segundo lugar ha dejado a Chipre e en primer lugar a Israel.

Con la suma total de puntos,se ha dado otro giro a la tabla de clasificados, siendo ésta la clasificación final: con 520 puntos, Israel, siendo el triunfador de la noche, seguido de Chipre, con 436 puntos, y en tercer lugar Austria, con 342.

Desde el principio, las casas de apuestas no contaban con España en su lista y tenían como ganadores a Israel y Chipre.