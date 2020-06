Lo que Feliciano López no hizo con Alba Carrillo sí lo hará con Sandra Gago

A Feliciano López (38) y Sandra Gago (24) no les puede ir mejor. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2019 en Marbella, y ahora, menos de un año después, ambos están esperando su primer hijo.

El pequeño nacerá a finales de 2020, y será el primer bebé para el tenista y la modelo.

Feliciano López y Sandra Gago, 'embarazados' de tres meses

La noticia ha sido publicada por la revista ¡Hola!, pero sin declaraciones de la pareja. El medio sí apunta no obstante que ella está de tres meses, aunque aún no se le nota el embarazo.

Este especial momento personal que vendría acompañado de otra alegría profesional, pues a finales de año podría celebrarse el Mutua Madrid Open, torneo que dirige Feliciano.

El confinamiento le ha venido muy bien a ambos, pues no sólo han 'hecho' un bebé, sino que han disfrutado el uno del otro como nunca antes. "Me ha encantado estar en mi casa y disfrutar de ello durante más de dos semanas seguidas, algo que no lo he podido hacer durante los últimos veinte años", decía él. Mientras que ella aseguraba que valoraban "mucho estos momentos en casa", ya que durante el año no pueden verse tanto como les gustaría.

Con Alba Carrillo no llegó a ser padre

Alba y Feliciano se casaron el 17 julio de 2015, pero se separaron once meses después. Desde ese momento no se soportan, y ella aprovecha cualquier momento/revista para cargar contra el que fue su esposo.

No se entendieron y el matrimonio no funcionó, por lo que ni se plantearon ser padres. Ella ya tenía a Lucas, hijo de su relación anterior con Fonsi Nieto.

