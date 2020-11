Se hace viral esta imagen de Federico Jiménez Losantos y su discurso

Federico Jiménez Losantos ha comenzado su programa de este jueves disfrazado con una mascarilla quirúrgica que le tapaba toda la cara y solo dejaba al descubierto sus ojos a través de dos agujeros. Una imagen con la que ha sorprendido a todos y que está siendo muy comentada en las redes sociales.

El presentador de 'Es La Mañana de Federico' en EsRadio ha aparecido de esta guisa por un motivo de peso. Losantos ha tratado de emular con esta máscara a los miembros de la banda terrorista ETA que siempre aparecían en sus comunicados con la cara tapada con un pasamontañas, dejando solo sus ojos a la vista.

El veterano periodista se ha disfrazado así para hablar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y señalar que detrás de ellos están "los etarras".

"Son los Presupuestos comunistas de la ETA"

Losantos comenzaba su discurso con estas palabras: "El régimen comunista en España supone la incorporación de la ETA al poder y la expulsión de la derecha en el poder. Solamente dos partidos de un oportunismo tan ciego, tan estúpido, tan suicida, tan profundamente cobarde como Ciudadanos y el PP, han podido unirse al cordón sanitario contra Vox, sin recordar que hace dos años Vox no existía. Hace dos años los nazis, fascistas eran los de Ciudadanos".

Después continuó diciendo: “El resultado qué es, que hoy vuelve a hablar Ciudadanos, que está entre los partidos que no ha hecho una enmienda a la totalidad, a unos presupuestos que son etarras y comunistas, valga la redundancia. Lo que se discute en el Parlamento son los Presupuestos de la ETA y de Podemos. Los presupuestos comunistas de la ETA pero y dirán ustedes: ¿el PSOE qué son? No por favor, no llamen PSOE a [Javier] Lambán, es un barbián que dice que le duele que su PSOE esté con los comunistas y con quien está en el Gobierno. ¿Con quién está en el Gobierno Lambán? Con los comunistas, ¿no? Pues entonces”.

"En un año han hecho más que en diez años Hugo Chávez"

Federico prosiguió: "Todos los gastos son típicamente comunistas. No hay nada que favorezca la propiedad privada, es todo una subvención para tener una clientela política que dependa de la misericordia del Gobierno. Las colas del hambre en Madrid y en muchos sitios, que se empeñan las televisiones apesebradas en no dar, van a ser muchísimos más. En solo dos semanas, los ERTE han subido un 20%», continuó diciendo Federico.

El periodista también señaló: "Se están convirtiendo en la nevera de los ERE y aunque parezca que es una protección para el trabajador no está siendo así. Gastamos dinero, no llega el dinero a quien tiene que llegar y encima impedimos a las empresas que se rehagan. ¿Para qué quiere empresas el comunismo? Para liquidarlas".

"¿Es posible en la Unión Europea que se cree un régimen comunista? ¿Qué paso ayer? Los Presupuestos son de la ETA. En un año han hecho más que en diez años Hugo Chávez, pero el procedimiento es exactamente el mismo: a través de las leyes", advirtió para después añadir: "¿Quién chapotea en la sangre de las víctimas de la ETA? ¡No hay nada que comentar de los Presupuestos! Son los Presupuestos de los comunistas y de ETA. ¡Punto! No hay más que hablar, lo demás son detalles", concluyó enfadado.

Memes de Losantos

A pesar de que el discurso ha sido muy aplaudido por muchos usuarios, las redes se han llenado de memes y bromas tras ver a Federico Jiménez Losantos con esta máscara presentando su programa de radio.

El periodista seguro volverá a convertirse en protagonista el próximo 24 de noviembre cuando salga al mercado su nuevo libro 'La vuelta del comunismo' (Espasa).

