Fani y Christofer, en la cuerda floja: salen a la luz las mentiras de ella

Entramos en la recta final de La casa fuerte (gracias a Dios, o al directivo que haya decidido terminar con este suplicio de reality). El jueves 16 de julio, una de las parejas dirá adiós a su sueño y deberá abandonar el concurso de Telecinco sin además llevarse el premio que hayan ido ganando cada semana.

Oriana e Iván; Yola y Leticia, Maite Galdeano y Cristian; Ferre y Cristina; Labrador y Macarena; María Jesús y su madre o Fani y Christofer se proclamarán vencedores de este concurso low cost que ha ido perdiendo espectadores cada semana y que deja a la cadena con mal sabor de boca. Y es que, aunque hemos podido ver algunos momentos únicos, ni Sonsoles Ónega se esperaba que el formato fuera tan malo.

Fani Carbajo y Christofer, los grandes protagonistas de la casa

Si pudimos ver cómo la pareja se enteraba de lo que la tía de ella iba diciendo por los platós, sus enfados y reconciliaciones y las constantes discusiones que han tenido con casi toda la casa, Ferre ha amenazado con contar algo que sabe sobre la relación de ambos y que haría peligrar su boda.

Suso Álvarez desde plató tenía la teoría de que Fani estaba con Christofer por comodidad y porque él es buen padre para su hijo, pero no porque le quisiera de verdad. Jorge Javier Vázquez apretaba a Ferre y este, con una sonrisa pícara, confirmaba que lo que pensaba el colaborador de Viva la vida era casi cierto. "Reconozco que soy una bocas y a veces digo cosas de las que me tengo que arrepentir", explicaba ella en su defensa.

Pero eso no es todo: muchos habitantes de La casa fuerte saben lo que Fani Carbajo había confesado sobre su relación, aunque nadie se atrevía a decirlo. Labrador o Cristina expresaban que jamás se casarían si sus parejas dijeran ese tipo de cosas y la tensión se podía palpar en el ambiente. Finalmente, el exparticipante de Gandía Shore soltaba la bomba: "Cuando se enfadó con su novio dijo que ojalá metieran a Rubén y echaran a Christofer para hacer un concurso redondo", algo que confirmaba también Oriana.

"No me lo creo", contestaba Christofer. "Me ha molestado que Ferre me amenace porque le tengo aprecio. Bueno, lo tenía. No estoy preocupada si no viene a mi boda. Nuestra relación será cordial, pero ya no tenemos la misma confianza. Cada uno por su camino y ya está", explicaba Fani sobre su compañero. "Si digo lo otro, te hundo la relación", amenazaba el exviceverso a la exconcursante de La isla de las tentaciones.

Christofer no se cree nada

Finalmente, Ferre soltaba la bomba sobre lo que la exparticipante de La isla de las tentaciones había dicho: "Me voy a casar con Christofer para que me paguen la portada y después vendo el divorcio". "Eso lo digo siempre, pero lo digo de mentira, de broma", confirmaba Fani. "Ella le quiere quitar hierro al asunto. Christofer si no te lo quieres creer, no lo hagas, pero lo dijo. Y en Supervivientes me dijiste que no le querías y que no estabas enamorada", añadía Ferre.

Aunque la semana pasada Christofer amenazó con abandonar el reality tras las múltiples discusiones con su pareja, parece que la relación no se tambalea tantocomo sus compañeros de programa esperaban. ¿Se celebrará finalmente la boda dela pareja el próximo 28 de agosto? ¿Venderán la portada y después la separación? Está claro que Fani ha llegado a la televisión para quedarse, pero que tenga cuidado no vaya a quemar el cartucho demasiado rápido. Que alguien le deje claro que, a veces, menos es más.