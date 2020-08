Fani Carbajo cancela su boda con Christofer a cinco días de celebrarse

Fani Carbajo y Chistofer han cancelado su boda que estaba prevista para dentro de cinco días, el próximo 28 de agosto en Madrid. La concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte' así lo ha anunciado en el programa de 'Viva la vida' donde tenía previsto acudir este domingo junto a su novio para hablar de su inminente enlace matrimonial pero para sorpresa de todos ha acudido sola.

En su primera intervención en el programa, Estefanía le desvelaba a la presentadora Toñi Moreno que no se encontraba bien, con tono triste, y le pedía un vaso de agua.

Los colaboradores comenzaron entonces a exponer diferentes teorías. Mientras algunos hablaban de si se trataba de un montaje de la pareja, otros pensaban que habían roto su relación tras las crisis que han tenido y otros iban más allá diciendo que con este anuncio de 'no boda' querían conseguir que les pagaran un precio más elevado por la exclusiva de su boda.

Fani anuncia que no se casan: "No iba a ser una boda bonita"

Después era Fani la que se sentaba en el plató para contar el motivo de la cancelación de su boda. "No va a haber boda", comenzaba diciendo, "la situación del covid cada vez está peor; no quiero que nadie se contagie por una boda. No iba a ser una boda bonita. Yo no la iba a disfrutar. Tenemos que respetar las distancias, a la una de la mañana en casa, no podía bailar o hacerme fotos con los invitados. Así no se puede", ha explicado.

"Desde el jueves le estábamos dando vueltas", ha señalado, para después decir que se niega a poner una fecha ante el panorama que hay con el coronavirus. "Vamos a ver cómo avanza la cosa". Fani ha contado que ya tiene la alianza y el traje de novia que lo ha elegido su hijo de 12 años, fruto de una relación anterior.

Están buscando tener un hijo

Fani ha explicado que Christofer no la ha acompañado al final al programa porque "está con el peque", -su hijo-, y ha querido despejar cualquier tipo de duda sobre que su relación esté mal, confirmando que están buscando "un bebé". Al haber aplazado la boda, habrá que esperar a ver si el hijo que buscan llega antes de que se casen, como les ha ocurrido a otras parejas que se han visto obligadas a tener que posponer sus celebraciones por la covid-19.

Luego era Christofer el que contaba por teléfono desde su casa: "Primero va la salud de los demás y no iba a ser una boda bonita". Para finalizar ha expresado su malestar: "¡Me cago en el covid, la madre que lo parió!".

Anunciaron que se casaban en febrero

Fani y Christofer anunciaron la fecha de su boda el pasado mes de febrero tras finalizar el reality de Mediaset de 'La casa fuerte' en el que ambos participaron y demostraron todo lo que se querían a pesar de los rumores que han rodeado siempre a la pareja. Después fue cuando ella puso rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2020'. Para el enlace, habían contratado a la empresa de cátering de Marta López, 'El Búho'.

La cancelación de la boda de Fani y Chistofer supone un nuevo revés para Marta López que acaba de ser despedida de Mediaset. La cadena comunicó que ya no iban a contar con ella en ningún programa "por su conducta irresponsable" tras dejarse ver en las redes sociales en una fiesta con Makoke y otros amigos en el Festival Starlite de Marbella sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad.