Fani Carbajo ('La casa fuerte'): su edad, su dura infancia, la muerte de su madre y más

Fani Carbajo es una de las concursantes estrella de 'La Casa Fuerte', el nuevo reality veraniego de Telecinco. Será una de las parejas participantes junto a su novio Christofer después de que ambos hayan adquirido gran popularidad en muy poco tiempo.

En apenas unos meses, tras la sonada infidelidad a su novio en 'La isla de las tentaciones', los conflictos familiares de Fani, su confusa paternidad y otros asuntos de su vida han quedado al descubierto. Un relato marcado por la tragedia que ha dejado huella en esta chica convertida en estrella de los realities.

La dura infancia y los problemas familiares de Fani Carbajo

La historia de Fani comenzó con su nacimiento en una familia desestructurada. Esto ya lo dejó entrever en su vídeo de presentación para 'La isla de las tentaciones' en el que aseguró no saber si su progenitor era José de 'Los Chichos' o Emilio el de 'Los Chunguitos'.

Mientras ella estaba en este reality, su tía Mayte, como defensora, y su hermana Rebeca aprovecharon para hablar sobre Fani en los platós. Con sus declaraciones en espacios como 'Sábado Deluxe', se descubrió que Fani es la mediana de tres hermanas de distintos padres, además de un gran número de dramáticas vivencias

En una entrevista en 'Lecturas', la propia Fani narró estas duras experiencias. Aseguró haber vivido "situaciones muy violentas y muy fuertes" cuando tuvo que convivir con el padre de su hermana pequeña. Esto le llevó a marcharse a casa de su primer novio tras haber sido abandonada por su madre, que había huido años atrás provocando la separación de sus tres hijas.

Por otro lado, Estefanía tampoco lo pasó bien en el colegio. Ella afirma que sufrió bullying por su aspecto físico, algo que confirmaron más adelante algunos viejos compañeros de clase que aparecieron en diversos reportajes apuntando que la llamaban "morros de pato" por la forma de sus labios.

Su edad: 34 años

Fani tiene sólo 34 añitos.

El rencor de su expareja y su felicidad junto a Christofer

La vida amorosa de Fani tampoco ha sido un camino de rosas. Ella misma explicó que sufrió malos tratos por parte de una del padre de su hijo, que aún sigue acosándola por redes sociales y contra el que tomó medidas legales.

La alegría llegó a su vida en el año 2012, cuando encontró a Christofer. Tal y como se contó en 'Viva la vida', Fani conoció a su media naranja bailando en una discoteca. La química surgió entre ambos hasta convertirlos en inseparables. Su relación ha pasado por baches, siendo la infidelidad de Fani con Rubén en 'La isla de las tentaciones' el más mediático. Aun así, consiguieron reconciliarse.

También se especuló con que, en 2019, Carbajo podría haber sido desleal a Christofer con Abel, participante de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Sin embargo, esto no afectó a su relación que podría culminar en boda. La propia Estefanía ha contado en varias ocasiones que es feliz junto a Christofer y que él ha hecho de padre de su hijo. Así lo muestran en sus redes sociales donde no dudan en compartir fotos junto a él.

La extraña muerte de la madre de Fani

Otro de los temas que atormentan a Fani es el extraño fallecimiento de su madre. Tanto ella como su tía Mayte han hablado abiertamente del tema en los platós. Carbajo se enteró de la muerte de su progenitora por una llamada de policía, tal y como desveló en 'Viva la vida'.

La policía nos hizo ni caso por el simple hecho de que era drogodependiente Fani Carbajo

Además, apuntó que la autopsia "no estaba clara" y que su madre tenía problemas con algunas sustancias. De hecho, lo que llamó la atención de Fani y su hermana es que no fuese a tomar la metadona y la policía ignoró su alerta: "No se nos hizo ni caso por el simple hecho de que era drogodependiente". Seguidamente, Carbajo explicó que ella cree que la pareja de su madre pudo tener algo que ver, aunque también aclaró que el caso no está siendo investigado.

¿Qué aportará Fani a 'La casa fuerte'?

A pesar de su corta trayectoria, Fani es una de las concursantes con más experiencia en realities de 'La casa fuerte'. En apenas un año en Telecinco, ha pasado por 'La isla de las tentaciones', siendo absoluta protagonista, y ha concursado en 'Supervivientes', donde fue la sexta expulsada.

En 'La casa fuerte', la audiencia tendrá la oportunidad de ver de cerca cómo es su relación con Christofer y, quizás, la infidelidad vuelva a planear sobre ellos. Además, con toda probabilidad, mostrará su fuerte carácter y chocará con otras polémicas participantes de este nuevo programa, como Maite Galdeano o María Jesús Ruiz.

Y tú, ¿crees que Fani triunfará en 'La casa fuerte'?

