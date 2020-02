Fani provoca el abandono de Christofer con su cruel actitud en la hoguera de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' ha celebrado una nueva hoguera de confrontación. Fani y Christofer se han visto las caras para que ella diese explicaciones tras su noche de pasión bajo las sábanas junto a Rubén.

Por otro lado, los concursantes han visionado nuevas imágenes de sus parejas en la tablet de Mónica Naranjo. Susana, novia y socia de negocios de Gonzalo Montoya, ha sido una de las que peor ha reaccionado al ver a su novio tonteando con Katerina, tentadora del programa y amiga especial de Neymar.

Ismael ve las imágenes más duras de Andrea con Óscar

Antes del enfrentamiento más esperado, Mónica ha mostrado las imágenes de la hoguera que no culminó en la entrega anterior. El primer damnificado ha sido Álex, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', que ha contemplado el acercamiento entre su novia, Fiama, y el tentador Joy.

El joven, tras observar como el soltero hacía pesas con su novia, ha soltado una declaración machista en la que trataba a su chica como un objeto de su propiedad: "Es mía, no me gusta que la toquen".

La traición tiene nombre y se llama Andrea Ismael

Ismael ha sido el siguiente en llevarse un jarro de agua fría al ver la cópula de Andrea y Óscar. Sin llegar a llorar ni a mostrar ninguna emoción más allá de un ligero enfado, ha lanzado una frase demoledora:"La traición tiene nombre y se llama Andrea". La audiencia ha continuado criticando a la joven que, por la presión, se ha visto obligada a responder en sus redes sociales personales.

Susana podría romper con Gonzalo en 'La isla de las tentaciones'

Por su parte, las chicas también han pasado por la hoguera. Susana ha sido la primera en ver las imágenes y los comentarios inapropiados de su chico: "Si yo tuviese esa conversación con un chico de la casa, Gonzalo me deja". Después ha recalcado la estulticia de su novio y ha explicado que ver todo esto le produce "vergüenza ajena".

Susana, sobre Gonzalo: "Me parece de ser muy corto, de no tener ni una neurona hacer esos comentarios" https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/DGAZPYJIHu — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 4, 2020

Fiama tampoco se ha podido contener ante un vídeo en el que su novio Álex aparecía travestido y soltando comentarios sobre dinero y cuentas bancarias que dejaban entrever su anticuada visión sobre la mujer.

Fani y Christofer, frente a frente en la hoguera de confrontación

El momento cumbre de esta entrega de 'La isla de las tentaciones' ha llegado con el encuentro de Fani y Christofer en la hoguera de confrontación. El joven, que ha sufrido acoso en su trabajo tras su paso por el programa, se ha cortado el pelo y ha recibido el apoyo de sus compañeros antes de ver a su novia.

Por su parte, Fani se ha mostrado muy preocupada. No por Christofer, que ya ha quedado claro que le importa un bledo, sino por la posibilidad de que acabase su paso por el reality en caso de no acceder a la hoguera de confrontación o de que su chico quisiese poner fin a la aventura. Lo ha dejado claro exclamando varias veces: "¡No me quiero ir!".

No lo pintes como que somos la pareja perfecta porque no es así Fani

Caminando bajo la luna cual ánima de un poema de Bécquer y vestida como una gogó de Pachá Ibiza, Fani ha irrumpido en la hoguera en la que Christofer le esperaba. "Qué pena...", ha dicho el joven nada más ver a su chica.

Ella se ha puesto a la defensiva en cuanto ha comenzado la conversación: "He hecho lo que sentía, qué quieres que te diga". Christofer, desesperado, intentaba pedirle explicaciones, pero ella se ha mostrado despiadada e impasible: "No lo pintes como que somos la pareja perfecta porque no es así".

Necesito un hombre con actitudes de hombre Fani sobre Rubén

Por si hubiese humillado poco a su chico con su traición televisada, Fani ha dejado hecho trizas a Christofer con un comentario cargado de inquina: "Necesito un hombre con actitudes de hombre",

Christofer, destrozado, abandona tras ver las imágenes de Fani

Fani, muy torpemente, ha negado a Christofer que se hubiese acostado con Rubén. Sin embargo, las imágenes que ha mostrado Mónica después le han dejado en evidencia. Christofer ha expresado entonces el dolor que sentía: "Un mínimo de respeto... ¿tú sabes cómo lo he pasado? Me has roto... no me merecía este daño gratuitamente".

Cuando ha llegado el momento de ver el momento del contacto carnal entre Fani y Rubén, ella ha sido incapaz de contenerse la risa en una muestra de recochineo sin parangón. Christofer, hecho trizas, ha comentado: "¿Te hace gracia? No te preocupes, si ya he llorado todo lo que tenía que llorar...".

¿Te hace gracia? No te preocupes, si ya he llorado todo lo que tenía que llorar... Christofer

Él ha seguido diciéndole a Fani que era muy mala, pero al final Christofer ha decidido abandonar 'La isla de las tentaciones' solo y permitir que ella siga viviendo la aventura. "Me da pena porque son muchos años, pero le va a venir bien a él y a mí", ha rematado Fani antes de dar carpetazo a su noviazgo e irse a disfrutar de otra bacanal en Villa Montaña.

