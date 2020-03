Los famosos animan a la población a no salir de sus casas por el coronavirus en Italia

España ya el segundo país de Europa con más contagios por coronavirus, justo por detrás de Italia, lo que ha obligado al Ministerio de Sanidad a cambiar de escenario, pasando al de contención reforzada.

Nuestro país está siguiendo el mismo patrón que Italia para detener la expansión del Covid-19, que dentro de nuestras fronteras ya ha afectado a, al menos, 1.978 personas infectadas. De estos, la mitad se encuentran en la Comunidad de Madrid, donde se registra un total de 1.024 casos de Covid-19. De estos, 1.796 están activos tras la muerte de 47 personas y los 135 pacientes recuperados en todo el país.

En Italia, no obstante, la situación es peor, ya que comenzó el brote semanas antes que en España, lo que ha obligado al país a prohibir los desplazamientos en todo el territorio, quedando solo permitidos los que estén debidamente justificados por motivos de trabajo, salud y otras razones de urgencia. En estos momentos, el número de contagiados por coronavirus Covid-19 en Italia es de 9.172, 463 fallecidos y 724 recuperados.

La situación que viven los italianos ha instado a los famosos a pedir a sus vecinos que no salgan de sus casas a no ser que sea extremadamente necesario.

Los famosos italianos animan a la gente a no salir de casa por el coronavirus

"Yo me quedo en casa" es la campaña lanzada en las redes sociales por celebridades como los cantantes Laura Pausini, Nek, Tiziano Ferro o la influencer Chiara Ferragni para animar a los italianos a no salir de sus hogares y contener así la epidemia del coronavirus.

El objetivo es detener los contagios en Italia del coronavirus, sobre todo en el norte del país. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha pedido expresamente a la ciudadanía que evite salir de sus higares en la medida de los posible y ha aplaudido la campaña "iorestoacasa" (yo me quedo en casa) lanzada por las redes sociales.

El titular de Cultura, Dario Franceschini, aseguró que el cierre de teatros, museos y discotecas es "una medida necesaria y dolorosa" pero animó a que la cultura llegara a las casas de los italianos. Para ello pidió a las cadenas de televisión que incluyan en sus parrillas programas de música, teatro, cine, arte, e invitó a todos los personajes del mundo cultural que usaran sus redes sociales para animar estos días tristes.

Los italianos, unidos ante las medidas de contención

Los personajes más conocidos de Italia están predicando con el ejemplo para animar a todos a respetar las medidas de contención del virus.

Al respecto, el cineasta Paolo Sorrentino, Óscar por La Grande Bellezza, también instó en Instagram a quedarse en casa y pidió recomendaciones de libros, películas y música. Él sugirió canciones de Loredana Berté y la novela Lessico Famigliare de Natalia Ginzburg.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de paolo sorrentino (@paolosorrentino_real) el 8 Mar, 2020 a las 12:14 PDT

La misma red social usó Tiziano Ferro para publicar un vídeo versionando el tema Someone you loved del británico Lewis Capaldi: "Escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo", escribió en italiano, inglés y español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiziano Ferro (@tizianoferro) el 8 Mar, 2020 a las 10:46 PDT

A esta campaña se han sumado otros célebres nombres de la cultura italiana como Lorenzo Jovanotti, el cómico Rosario Fiorello, el rockero Ligabue: "La cosa es seria, chicos. Ayudémosles a contener el contagio", advirtió este último, junto a una foto suya.

También lo hizo el cantante Filippo Neviani "Nek", que pidió responsabilidad a los más jóvenes por la posibilidad de contagiar a los abuelos, los más vulnerables al virus: "Quedaos dentro, cuidaos a vosotros y a vuestros seres queridos", invitó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) el 8 Mar, 2020 a las 11:35 PDT

Laura Pausini y Chiara Ferragni se unen a la campaña "Yo me quedo en casa"

Laura Pausini ha escrito: "Muchos han recibido esta historia como unas vacaciones pero no es así, debéis comprenderlo. Quedaos en casa, chicos, no os mováis si no es indispensable".

Hizo lo mismo la reina de los influencer, Chiara Ferragni, quien pidió este "sacrificio" a sus casi 19 millones de seguidores en Instagram, del mismo modo que ella había tenido que cancelar numerosos trabajos y eventos.

Además, junto a su marido, el rapero Fedez, han lanzado una recogida de fondos con el hospital San Raffaele de Milán, una de las ciudades en las zonas aisladas por el coronavirus, para reforzar las unidades de cuidados intensivos del centro, muy necesarias en este momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 8 Mar, 2020 a las 7:46 PDT

Por todo esto llegó el agradecimiento del ministro Franceschini: "Gracias a los protagonistas de la música, del cine y del espectáculo que en estas horas promueven la campaña #iorestoacasa, un mensaje importantísimo para los jóvenes", escribió en su Twitter.

Veremos si estas medidas de contención tan extremas llegan a aplicarse a España, pues actualmente no quedan descartadas del todo.