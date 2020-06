Muchos famosos apoyan las protestas en EEUU y pagan las fianzas de los detenidos

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía ha provocado una oleada de protestas en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde se llevan produciendo muchos disturbios y detenciones desde hace una semana. La situación es tal que hasta Donald Trump ha amenazado con movilizar al ejército si la situación continúa así.

Sin embargo, muchos han manifestado su apoyo a estas reivindicaciones, incluso famosos como Justin Bieber, Katy Perry, Harry Styles y Ariana Grande están pagando las fianzas de las personas que están siendo detenidas en las concentraciones en las que piden al presidente de EEUU que haga justicia y asuma responsabilidades por la muerte de Floyd. El gesto de las ‘celebs’ es en apoyo a esta causa contra el racismo y como muestra de rechazo a la brutalidad policial ejercida sobre la comunidad negra.

El movimiento que se ha creado lleva el nombre de Black Lives Matters y ya se ha extendido por todo el mundo donde se están produciendo diversas concentraciones y protestas.

El cantante Harry Styles ha escrito en sus redes, donde está moviendo el proyecto en el que participa: “Cada día hago las cosas sin miedo por que soy privilegiado, y soy privilegiado cada día porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, necesitamos ser antirracistas. El cambio social se promueve cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que están protestando”.

I do things every day without fear, because I am privileged, and I am privileged every day because I am white.Being not racist is not enough, we must be anti racist.Social change is enacted when a society mobilizes. I stand in solidarity with all of those protesting. pic.twitter.com/45MSXAWEJl