El 2020 de los famosos en 20 titulares: amantes, rupturas, políticos y mucho amor

El 2020 lo hemos pasado la mayor parte encerrados, y eso ha propiciado dos cosas: que los famosos hagan menos cosas y que nosotros nos enteremos más de todo porque estábamos secuestrados en casa.

Aunque estos últimos doce meses no pasarán a la historia por haber sido los que más cotilleos nos han dejado, sí que han destacado por las pocas rupturas que ha habido, en comparación con otros años. Además, es destacable el 'baby boom' entre las famosas jovencitas y la proliferación de parejas nuevas (y amantes) que hemos descubierto.

El 2020 de los famosos en 20 noticias

Como sabemos que este año ha sido muy duro y que bastante tienes con leer los emails de tu jefe como para que ahora vengamos nosotros con una parrafada, vamos a resumirte este año en los 20 acontecimientos más destacados del famoseo patrio (y no sólo):

1) El culebrón de Alfonso Merlos

Comenzamos el confinamiento más animados que nunca con el culebrón de Alfonso Merlos, bautizado como 'Merlos Place'.

Todo comenzó con una pillada. Mientras el periodista estaba siendo entrevistado en directo en su casa, pasó por detrás de él semidesnuda su amante, Alexia Rivas. En aquel entones él tenía una relación con la colaboradora de 'Sálvame', Marta López, con la que había estado confinado días antes.

Todo esto, como recordarás, dio para mucho, hasta el punto de que mucha gente de izquierdas acabó viendo 'Sálvame' y alabándolo. Los tortolitos ya no están juntos y ambos perdieron sendos trabajos.

2) El lío de Cayetano Rivera con Karelys Rodríguez

Seguro que te acuerdas de Karelys Rodríguez, la joven abogada que puso en jaque la relación de Cayetano Rivera y Eva González. Por si no lo recuerdas, en diciembre Cayetano fue pillado con Karelys en Londres, cuando se suponía que estaba de viaje con colegas. Tras la 'cazada', dijeron que sólo eran amigos pero luego ella desveló que habían tenido una relación sentimental cuando él no estaba con Eva.

Karelys y Cayetano estuvieron saliendo seis años, es decir, que eran amantes, presuntamente, ojo, que no queremos demandas. Todo esto animó bastante el cotarro los primeros meses del año y Al final, se descubrió, presuntamente, que, es decir, que eran, presuntamente, ojo, que no queremos demandas. Todo esto animó bastante el cotarro los primeros meses del año y se extendió hasta verano

Eva lo pasó mal pero acabó perdonando a Cayetano, quien nunca admitió nada ante la prensa.

3) Rafael Amargo y sus problemas con la Justicia

Rafael Amargo animó el final del 2020 con sus problemas con la Justicia. El bailaor ha sido acusado de delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, por los que la Fiscalía solicita doce años de prisión. Aunque fue detenido y luego puesto en libertad, la investigación sigue su curso y él no para de proclamar su inocencia ante los medios. Veremos. De momento, su amiga Blanca Romero le ha dejado solo.

4) Enrique Ponce, Paloma Cuevas y Ana Soria

Este trío también nos animó los largos días de encierro. Enrique Ponce (48) y Ana Soria (21) siguen con su polémico romance, y no olvidemos que ella era "la otra", y que lo fue durante dos años.

Cuando se filtró a la prensa que Ponce salía con la joven Ana, él estaba casado con Paloma Cuevas desde hacía 24 años y tenía dos hijos con ella. Ambos daban imagen de la típica familia feliz y perfecta. Se dice que el torero no se atrevía a dar el paso y dejar todo por la joven Ana, de quien le separan 27 años.

Al final, al torero no le quedó más remedio, pues alguien filtró este romance secreto. Según Beatriz Cortázar, la periodista que sacó a la luz esta relación, fue el entorno de ella el que contó todo a la prensa rosa.

"No hablamos de una relación de meses, esto viene de antes. Parece ser que el padre y el padrino de Ana (Baltasar Garzón) estaban preocupados por si Ponce no acababa de dar el salto y afrontar su situación sentimental", desveló Cortázar en Esradio. De ahí que las filtraciones y las fotos de la pareja vinieran del entorno directo de Ana, precisamente para acelerar lo que el diestro no acababa de asumir.

Tanto Ana como su entorno estaban hartos de que ella fuese la otra, la querida, la amante. "Lo que ya nadie duda es que la filtración inicial viene del círculo de Soria, de todos los que no querían que Ponce utilizara a la niña".

Ahora viven juntos en Almería y tienen un cachorrito.

5) La herencia envenenada de Paquirri a Isabel Pantoja e hijos Rivera

Isabel Pantoja también ocupa un puesto destacado en el ranking por el escándalo de la herencia de Paquirri. Se descubrió, por boca de su propio hijo, Kiko Rivera, que la tonadillera tenía guardado lo que dejó el torero en herencia a sus dos hijos mayores, Cayetano y Francisco Rivera.

Los hermanos llevaban años intentando recuperar sus bienes, pero Pantoja siempre dijo que se los habían robado. Finalmente, y según Kiko, estos enseres estaban en una habitación de Cantora que siempre estaba cerrada con llave. Los hermanos Rivera han acudido a la Justicia para recuperar lo que siempre fue suyo.

En cuanto a Isabel, está desaparecida en combate y, según dicen, muy mal anímicamente y con mucha ansiedad.

6) Mónica Carrillo y Vanesa Martín, pareja sorpresa

La presentadora de televisión, Mónica Carrillo, de 44 años, y la cantante Vanesa Martín, de 40, son pareja desde hace poco más de un año, cuando sus miradas se cruzaron por los pasillos de Antena 3.

Los rumores de una posible relación entre ellas comenzaron en el año 2019 cuando se les fotografió juntas por las calles de Madrid. Desde entonces se habló de que entre ambas existía "una amistad especial". A pesar de que se las relacionó sentimentalmente, ha sido a finales de 2020 cuandose ha confirmado la noticia de su noviazgo.

La chispa saltó cuando Carrillo entrevistó en una ocasión a la cantante malagueña. Después, el verano pasado, las dos se dejaron ver en Cádiz, donde dieron rienda suelta a su amor y pasión. "En aguas gaditanas de Tarifa, ajenas al acoso de los reporteros, se las vio retozar muy alegremente y darse besos sin disimulo", ha publicado 'Chic'.

Por casualidades de la vida, las dos acabaron trabajando juntas podo después en los estudios de televisión de Antena 3, cuando comenzó el romance, pero ambas se mostraban "contenidas".

7) El caso Mainat

El caso Mainat es tan turbio y enredado que parece una telenovela mala de estas en las que te pierdes un capítulo y ya no sabes por dónde seguir porque la trama da demasiadas vueltas. Pues así es la rocambolesca historia de Josep María Mainat y el presunto intento de asesinato por parte de su mujer, Angela Dobrowolski, con la que lleva casado desde el año 2012 y tiene dos hijos en común de cuatro y ocho años.

La mujer del miembro de La Trinca y exproductor de Gestmusic le administró insulina mientras dormía, sabiendo que él es diabético, lo que le provocó un cuadro de hipoglucemia, una bajada de azúcar y luego entró en coma, por lo que estuvo dos días en el hospital.

Nada más despertar del coma y tras recobrar la conciencia, pidió que se acercara la cuidadora de sus hijos, que acababa de llegar al domicilio, para hacerle esta confesión: "Ha sido ella, ha querido matarle", le susurró señalando a su esposa Angela.

Así empezó, pero todo ello ha ido virando hacia temas raros (como la presencia de prostitutas en casa de Mainat, chamanes, abusos...) y no sabemos muy bien cómo acabará, aunque pinta mal.

8) Begoña Villacís se separa y sale con Amón

Tras varios meses de rumores sobre una posible relación entre Begoña Villacís, de 42 años, y el periodista Rubén Amón, de 51 años, se confirmó a finales de 2020 que son pareja y tienen una relación sentimental.

La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y su marido, el abogado Antonio Suárez-Valdés, de 43 años, decidieron separarse al inicio de la pandemia del coronavirus tras 15 años de matrimonio y tres hijas en común: Paula, de 14 años, Jimena, de 13 y la pequeña, Inés, de apenas un año.

Fue entonces cuando comenzaron a sonar con fuerza los rumores de que la política estaba ilusionada con un nuevo amor. Mientras ella nunca se pronunció al respecto, Amón sí negó que fueran pareja y señaló que entre ellos solo existía una buena amistad. "Begoña es muy amiga mía. [...] No compartimos la vida, como se está diciendo. Insisto, es una buena amiga", señaló él, aunque luego resultó ser mentira.

9) El affaire de Dolores Delgado y Baltasar Garzón

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de 57 años, y el ex juez Baltasar Garzón, de 64, este año han decidido dar un paso al frente y han formalizado su relación de pareja.

Una noticia que se conoció en septiembre, después de que ambos fueran pillados de escapada de fin de semana en Roma. Esto volvió a hacer sonar con fuerza los rumores de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Ahora ha trascendido que Delgado y Garzón ha emprendido una vida en pareja desde junio.

Ambos han informado a sus hijos y familiares directos de su decisión de emprender una vida en común y sus respectivos familiares han asumido la decisión con naturalidad y sin que mediara ningún elemento traumático.

10) Descubrimos a Garazi Ortuzar

En verano, descubrimos cómo era Garazi Ortuzar (23 años), la hija instagramer de Andoni Ortuzar (53), presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

La joven, estudiante de Periodismo Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un perfil público de Instagram. En Vozpópuli lo sacamos a la luz, ella se enfadó y luego nos lo copiaron los demás medios sin citar.

11) Jorge Javier Vázquez y su "rojos y maricones"

A mediados de año, Jorge Javier Vázquez pasó una etapa regulera. El presentador de Telecinco nunca ha ocultado su preferencia por la izquierda, en concreto por el PSOE, pero desde abril convirtió su columna de la revista de corazón 'Lecturas' y su programa de corazón 'Sálvame' en unas tribunas políticas en las que no paraba de proferir mensajes "antifascistas".

Del "si pasas una mala racha no te folles a un facha", pasamos más tarde al "Sálvame es de rojos y maricones y quien no lo quiera ver que no lo vea", hasta piropos hacia Fernando Simón y su sonada bronca con Belén Esteban por tener diferentes ideas políticas. Ya en verano se calmó, aunque su "rojos y maricones" quedará para la historia.

12) El mundo conoce a Ibai Llanos

Ibai Llanos, un joven de Bilbao de 25 años, era hasta este año un desconocido por las generaciones más mayores. Las más jóvenes, sin embargo, sí que sabían quién era, ya sea porque son seguidores de los deportes electrónicos –que es a lo que se dedica el chico– o porque le han visto en redes sociales o en La Resistencia.

Sea como fuere, en julio todo el mundo habló de él por una entrevista que dio a El Mundo, en la que aseguraba que no tiene horarios y que trabaja todos los días, algo que para él es una libertad absoluta. Sin embargo, sus declaraciones fueron entendidas por algunas personas como una forma de "explotación laboral", lo que causó un gran lío Twitter y le puso en el disparadero.

13) Pablo Alborán sale del armario

Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más importantes de los últimos tiempos, soltó una 'bomba' personal a través de su perfil de Instagram el pasado mes de junio.

El cantante, muy querido en España, estuvo reflexionando en este confinamiento a causa del coronavirus y decidió dejar de mostrar una cara que no era realmente la suya y confesar que es homosexual. Algo que todos sabíamos pero que él no había manifestado públicamente.

14) Cáncer de Mila Ximénez y de Lidia Bosch

No todo han sido buenas noticias en este 2020. En junio, la colaboradora de 'Sálvame' Mila Ximénez anunció que padecía cáncer de pulmón y que lucharía por curarse, y en ello está. Meses después, concretamente en noviembre, fue Lidia Bosch la que confesó que padecía cáncer de piel.

Ambas se encuentran en buen estado de salud a día de hoy.

15) Enfermedad de María Pombo

Siguiendo con las desgracias, en junio, María Pombo, la reina de Instagram, de 25 años, causó un gran revuelo a finales de mayo al confesar que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que tiene también su madre y que, "aunque no es hereditaria, sí va en los genes". Un diagnóstico que le llegó cuando estaba embarazada de su primer hijo, que nacerá en 2021, se espera.

16) Ana de Armas y Ben Affleck

Una de las mujeres del momento, Ana de Armas (31), encontró el amor este 2020 junto al famoso actor Ben Affleck (47). Los 16 años que les separan no han parecido ser impedimento para que los intérpretes de moda hayan iniciado una relación sentimental.

Ambos fueron pillados a comienzos de marzo besándose en la playa en Costa Rica. En las fotos podemos ver cómo se agarran por la cintura y cómo se encuentran la mar de relajados, lo que indica que ya llevaban varias semanas saliendo.

Desde entonces, son fotografiados día sí y día también mientras pasean a sus perros en Los Ángeles, California, donde residen. Las muestras de cariño y las miradas que se cruzan revelan que hay amor, al menos de momento.

17) Fallecidos

El 2020 se ha cobrado muchas muertes, y también relacionadas con el mundo de los famosos. Álex Lequio, el marido de Paz Padilla, Carlos Falcó, Jaime Carvajal o Pau Donés han sido algunos de los que nos han dejado este año. Descansen en paz.

18) 'Baby boom' de las famosas y nacimientos

Aunque la pandemia traerá muchos divorcios, también nos está dejando un considerable 'baby boom'. María Pombo, Chiara Ferragni, Sofía Palazuelo, Gigi Hadid, Paula Echevarría... La pandemia de coronavirus ha impulsado a muchas jóvenes a regalar una nueva vida al mundo.

19) La huida del rey

El rey Juan Carlos I no ha tenido un buen año. En verano, abandonó España y se fue a Abu Dabi por una serie de escándalos relacionados con cuentas opacas y posibles delitos de blanqueo y fraude. Su marcha se produjo tras la apertura de las investigaciones sobre sus supuestos fondos en paraísos fiscales.

Aunque el rey pretendía regresar a España cuando regularizase su situación fiscal con Hacienda y dejar Emiratos Árabes Unidos –donde se encuentra desde hace más de cuatro meses–, al final se quedará en su actual residencia. El futuro no pinta muy prometedor para el emérito, que ya tiene 82 años.

20) Victoria Federica, más protagonista que nunca

Y, cómo no, acabamos el repaso al 2020 con nuestra querida Vic, quien ha dado mucho de qué hablar, como ya vaticinábamos en 2019. Sus peleas con la prensa, sus salidas con amigos y su caro tren de vida la han convertido en un personaje destacado del corazón patrio.

Y esto es todo, lector. No están todos los que son ni son todos los que están, pero creemos que estos han sido los 20 titulares más llamativos de 2020. Y, cómo no, desearte un feliz 2021.